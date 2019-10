Müssen Parlamentarier zukünftig ihre Treffen dokumentieren?

Heute ist nicht transparent, wer alles ein Gesetz beeinflusst. Das stört Regula Rytz, Präsidentin der Grünen. In Zukunft sollen Politiker und die Verwaltung deshalb dokumentieren müssen, mit welchen Lobbyisten sie sich treffen. Einen solchen «legislativen Fussabdruck» fordert Rytz nun mit einer parlamentarischen Initiative. Nationalräte aller politischen Couleur haben den in der letzten Session eingereichten Vorstoss mitunterzeichnet.

Auf das Problem aufmerksam geworden ist Rytz unter anderem durch den Bieler Steuerverwalter Urs Stauffer. Dieser diskutierte im Juli 2016 mit knapp 30 ­anderen Personen über die Unternehmenssteuerreform. Die Vorlage stand damals vor dem Abschluss. Was im Berner Sitzungszimmer gesagt wurde, prägte das Gesetz. «Die grossen Unternehmensberatungsfirmen brachten ihre Anpassungswünsche mit grossem Engagement ein», sagt Stauffer. Die meisten Vorschläge seien ohne grosse Gegenwehr übernommen ­worden: «Es kann nicht sein, dass Konzerne ein Gesetz bestimmen, von dem ihre Kunden dann profitieren.»

Eine neue Studie der Organisation Transparency International zeigt: In abgeschirmten Vorverfahren der Verwaltung finden in der Schweiz die wirkungsvollsten Einflussnahmen statt. Davon erfährt die Öffentlichkeit jedoch meistens nichts.

Dokumentieren, mit wem man sich trifft

Im EU-Parlament ist der «legisla­tive Fussabdruck» bereits Pflicht. Sven Giegold, deutscher Abgeordneter der Grünen, hat das Transparenzgesetz vorgeschlagen, Anfang Jahr wurde es verabschiedet. Seit diesem Juli müssen die EU-Politiker nun auf der Parlaments-Website angeben, mit wem sie sich getroffen haben. So ist auf dem Profil von Sven Giegold beispielsweise ersichtlich, dass er sich mit dem Chef der Deutschen Bank verabredet hat und mit einem Vertreter der Volksbank Ulm-Biberach skypte.

Im Schweizer Parlament ist die Transparenz längst nicht so ausgeprägt wie in jenem der EU, trotzdem ist Lobbying ein Dauerthema. Über 50 Vorstösse gab es in den vergangenen zehn Jahren: mit minimalem Effekt. Jüngstes Beispiel: die parlamentarische Initiative von Didier Berberat (SP). Sie verlangt, dass offengelegt werden muss, welche Personen als Lobbyisten zum Parlamentsgebäude zugelassen werden. Obwohl der Ständerat den Vorstoss zweimal gutgeheissen hat, droht auch dieser Anlauf zu versanden: Die vorberatende Kommission des Nationalrates empfiehlt dessen Ablehnung.

«Neun von zehn Personen, die ich auf der Strasse frage, denken, dass in Bern alle gekauft sind.»Lukas Reimann, SVP

Lukas Reimann (SVP) macht die älteren Parlamentarier für den Stillstand in der Lobbying-Gesetzgebung verantwortlich. Die jüngere Generation sei viel aufgeschlossener. Er fürchtet, dass Parlamentarier so nicht mehr ernst genommen würden: «Neun von zehn Personen, die ich auf der Strasse frage, denken, dass in Bern alle gekauft sind.» Das müsse sich ändern.

CVP-Nationalrat Karl Vogler kritisiert, dass es vor allem während der Sessionen immer mehr Lobbying-Veranstaltungen gebe. Früher nur am Mittag und am Abend. Jetzt auch schon zum Frühstück. «Manche Parlamentarier lassen sich ungesund vereinnahmen», sagt Vogler. Wenn die Namen der Lobbyisten öffentlich aufgeschaltet würden, würde dies hoffentlich zu einer gewissen Zurückhaltung führen.

«Für ein Milizparlament nicht geeignet»

Andreas Hugi, der mit seiner Kommunikationsagentur Furrerhugi für viele Kunden lobbyiert, könnte mit dem «legislativen Fussabdruck» gut leben. Er fragt sich ­jedoch, was die riesige Menge an dokumentierten Daten wirklich bringt. «Dass sich ein Gesundheitspolitiker mit einem Kranken­kassen-Lobbyisten trifft, ist ja ­irgendwie logisch», sagt Hugi.

Ausserdem stellt er infrage, ob sich das System für ein Milizparlament eigne. Die Parlamentarier brauchten dafür fast eine Geschäftsstelle. Sie kämen ja mit der Vorbereitung und der Betreuung ihrer Social-Media-Accounts kaum durch. Wie viel Aufwand die Dokumentation der Lobbytreffen verursachen würde, kann die Bundeskanzlei auf Anfrage nicht sagen. Das hänge von der Umsetzung ab.

FDP-Ständerat Andrea ­Caroni hat dem Bundesrat im September Fragen zum «legislativen Fussabdruck» gestellt. Der Bundesrat erachtet die geltenden Regeln als ausreichend. Caroni ist überzeugt, dass die Verwaltung transparenter werden muss – ­jedoch ohne eine Überbürokratisierung. «Die zentralen Eingaben sollten dokumentiert sein, nicht aber jede SMS oder jedes Gespräch zwischen Tür und Angel.» Ohne Fokus aufs Wesentliche sei die Verwaltung nur noch am Dokumentieren statt am Arbeiten. Ausserdem sei eine vollständige Erfassung gar nicht möglich.