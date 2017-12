Parmelin, «est-ce que vous êtes ... äh ... berechtigt?»

Bundesrat Guy Parmelin hat in Thun Allmendingen BE Soldaten inspiziert, die bei einer Barriere vorbeifahrende Automobilisten unter die Lupe nehmen sollten. In einem Video der «Schweizer Illustrierten» ist zu sehen und zu hören, wie sie sich mit dem Französischen, der Muttersprache des Verteidigungsministers, schwertun.

«Was geht hier vor?», fragt Parmelin. «Darf ich kommen?» Ohne die Antwort abzuwarten, öffnet er die Autotür. «Halt, bleib im Auto», duzt ein Soldat den Bundesrat. «Wir mache ein Autokontrolle», erklärt er in gebrochenem Französisch. «Sie bleiben hier und lassen die … auf dem …» Dem Soldaten fallen die Worte für Hände und Steuerrad nicht ein.

«Ich bin Bundesrat, darf ich?»

Stotternd verlangt der Soldat einen Identitätsausweis und ein Dokument, das belegt, dass Parmelin zum Passieren der Barriere berechtigt ist. Auch hier versagt das Vokabular des Dienstleistenden. Parmelin hält einen imaginären Ausweis hin. «Ist das die?» «Identitätskarte» tönt es aus dem Hintergrund. «Ja.»

Und: «Est-ce que vous êtes ... äh ... berechtigt?» Parmelin: «Ich bin Bundesrat, darf ich?» Die Anwesenden lachen, der Soldat lässt seinen obersten Vorgesetzten durch. (rub)