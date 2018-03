Plant Martullo-Blocher ihre Bundesratskandidatur?

Magdalena Martullo-Blocher wandelt in ihrer Politlaufbahn auf den Spuren ihres Vaters Christoph Blocher. Am kommenden Samstag soll sie mit der Wahl zur Vizepräsidentin zur neuen starken Frau in der SVP werden. Auch wenn die Chefin der Ems-Chemie oft betont, wie gering ihre politischen Ambitionen seien, deutet vieles darauf hin, dass sie ihren Weg nach Bern von langer Hand geplant hat. Dies berichtet die «NZZ am Sonntag».

Die Bündner Nationalrätin mit Wohnsitz in Meilen ZH baute die Nähe zum Bündner Stimmvolk gezielt auf. So hat die Ems-Chemie der Klosterkirche Disentis grosszügige Spenden zukommen lassen und zahlte für die Orgel in der Kathedrale Chur wiederum 1,6 Millionen Franken. Zudem kaufte Martullo-Blocher kurz vor den Nationalratswahlen 2015 ein Ferienhaus in Lenzerheide.

Beobachter nehmen es laut der «NZZ am Sonntag» der Nationalrätin denn auch nicht ab, dass sie keine Bundesratskandidatur anstrebe. Diese Woche sagte Martullo-Blocher, sie hoffe nicht, dass sie das machen müsse. Der Generalsekretär der Ems-Chemie, Peter Dietrich, dementierte einen Zusammenhang zwischen Sponsoringaktivitäten der Firma und Martullo-Blochers politischer Karriere. Das Unternehmen sponsere seit vielen Jahrzehnten unzählige Veranstaltungen und Vereine mit. Diese Engagements seien reine Spenden und Unterstützungsprojekte, sagte er. (scl)