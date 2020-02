Plötzlich sind ihre Medikamente weg

Für Angela Walker bedeutet Medikamentenmangel: Ungewissheit, wie lange der Lieferstopp dauern wird. Die Erinnerung, wie sie einst bei einem Epilepsieanfall in der Migros in ein Gestell ­gestürzt und am Boden liegend wieder zu Bewusstsein gekommen ist, inmitten von Verpackungen und Dosen. Die Angst, wieder einen Anfall zu erleiden, und die Befürchtung, danach den Fahrausweis für mindestens zwei Jahre abgeben zu müssen.

Am schlimmsten, erzählt die 31-jährige Ladenleiterin eines St.Galler Delikatessengeschäfts, wurde es um die Weihnachtszeit. Damals gab es von ihrem ­Medikament keine einzige Packung mehr, Lamotrin gegen Epilepsie, von dem sie täglich vier Tabletten nehmen muss, 150 Milligramm morgens und abends. Niemals hätte sie damit gerechnet, dass es ausgehen und wochenlang nicht mehr erhältlich sein würde. In der Schweiz, dachte sie, kommt das nicht vor.

Sie weiss, dass ihr Vorrat für maximal drei Wochen reicht. Dann droht ihr, was sie seit drei Jahren nicht mehr erlebt hat: die plötzliche elektrische Entladung bestimmter Hirnregionen oder des gesamten Gehirns, «einen Anfall machen», «krampfen», wie es im Jargon von Epilepsiepatienten heisst. Um ihren Vorrat zu erhöhen, sucht Walker in jeder Umhänge- und Manteltasche nach Durchdrückpackungen mit Lamotrin, die sie irgendwann zur Sicherheit mitgenommen und dort vergessen hat.

Es fehlen 740 Packungen

Angela Walker sitzt im Restaurant Marktplatz in St.Gallen und antwortet auf die Frage, wie schlimm eine solche Situation auf einer Skala von null bis zehn sei, mit: «neun».

Enea Martinelli sagt: «Ja, es ist schlimm.» Martinelli ist Spitalapotheker in Interlaken und Vizepräsident des Apothekerverbandes Pharmasuisse. Wahrscheinlich gibt es in der Schweiz niemanden, der sich so intensiv mit der Medikamentenknappheit auseinandersetzt wie er. Seit vier Jahren führt der Berner die Website Drugshortage.ch, auf der er Medikamente auflistet, die gerade nicht erhältlich sind. Die Liste wird von Jahr zu Jahr länger, gegenwärtig umfasst sie 740 Packungen, doppelt so viele wie noch im Sommer 2018.

«Vor einigen Jahren waren fast nur Spitäler und seltene Arzneien betroffen», sagt Martinelli am Telefon. Heute, so erfährt man auf seiner Website, sind auch gängige Medikamente für die Behandlung von Bluthochdruck, Diabetes, Parkinson, Krebs oder Depressionen knapp; es fehlen Antibiotika, Blutverdünner, Schmerzmittel, Impfstoffe. Letztes Jahr, erzählt Martinelli, sei auch ein Wehenmittel ausgegangen, weshalb man verschiedentlich das Veterinärprodukt verwendet habe. Medizinisch sei dies zwar unbedenklich. «Aber stellen Sie sich vor, Sie müssen einer Gebärenden erklären, dass das Wehenmittel für Menschen nicht lieferbar sei und sie nun jenes für Kühe erhalte.»

Die Gründe, weshalb immer mehr Medikamente fehlen, hängen letztlich alle mit einem Phänomen zusammen: der Globalisierung. Wenn der Patentschutz für ein Medikament verfällt, wollen Pharmamultis sofort mit einem Generikum auf den Markt, und dabei liefern sie sich einen weltweiten Preiskampf. Der günstigste Ort zur Herstellung eines Wirkstoffs ist China. Dort entstehen 90Prozent der Substanzen, die westliche Generikaproduzenten zu Arzneimitteln verarbeiten. Der Firma, die am billigsten Wirkstoffe liefert, fällt oft ein globales Herstellungsmonopol zu.

Durch Produktionsfehler können ­Medikamente verunreinigt werden, weshalb es Aufsichtsbehörden in den Abnehmerländern verbieten. Oder es gibt sonstige Pannen bei Herstellung oder Vertrieb. Oder die Fabrik explodiert, wie es 2017 bei einem Produzenten von Antibiotika passiert ist. Und plötzlich fehlt die Substanz weltweit. Dass Chinas Regierung wegen des Coronavirus Wuhan und andere Städte abgeriegelt hat, in denen viele Wirkstoffe hergestellt werden, macht alles noch schlimmer.

China ist die Apotheke der Welt, deshalb herrscht bei der Produktion von Wirkstoffen ein globales chinesisches Klumpenrisiko. Und auf manche Generika ist der Preisdruck so gross, dass die wichtigen internationalen Hersteller ­deren Produktion schlicht aufgeben. Die Schweiz hat den Nachteil, dass ihr Markt klein ist. Martinelli sagt: «Bei einem Engpass entsteht ein internationaler Verteilkampf. Die umsatzstarken Märkte werden weiter beliefert, weil dort ein grösserer Reputationsschaden droht.» Vorteilhaft für die Schweiz seien während eines Verteilkampfes hingegen die hohen Medikamentenpreise. Aber diese zu verteidigen, sei politisch heikel.

«Stellen Sie sich vor: Eine Gebärende erhält Wehenmittel für Kühe.»



Enea Martinelli, Apotheker

Martinellis Ehefrau Michaela ist ebenfalls Apothekerin in Interlaken. «Patienten mitteilen, dass ein Medikament fehlt, das muss ich mittlerweile mehrmals täglich», sagt sie. Die Kunden ­reagieren laut Martinelli ungläubig, hilflos und immer häufiger verärgert. Als Apothekerin sei sie der Blitzableiter. Wirklich aggressiv oder ausfällig sei aber noch niemand geworden.

Angela Walkers Medikament ist mittlerweile wieder erhältlich, aber nur in der Dosierung von 100 Milligramm. Die 50er-Tabletten fehlen immer noch. «Ich versuche manchmal, die 100er-Tablette zu zerteilen, aber das ist mühsam», sagt Walker. An manchen Tagen senke sie in Absprache mit ihrem Neurologen die Dosis. Und sie habe einen Vorrat angelegt, der für ein halbes Jahr reiche.

«Bisher ist es immer gelungen, Engpässe irgendwie aufzufangen», sagt Enea Martinelli. Als Apotheker versuche man, ein fehlendes Medikament im Ausland aufzutreiben und zu importieren. Das sei aufwendig, und oft herrsche nach kurzer Zeit auch im Ausland Mangel. Oder man verabreiche, sofern es noch existiert, statt des Generikums das ­ursprüngliche Medikament. Das sei aber viel teurer, manchmal um den Faktor vierzig oder mehr.

Lieferengpässe verschlechtern ­Lebensqualität

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, auf ein anderes Medikament auszuweichen. Laut dem Neurologen Stephan Bohlhalter, der die Klinik für Neurologie und Neurorehabilitation des Luzerner Kantonsspitals sowie den Fachlichen Beirat der Schweizerischen Parkinsonvereinigung leitet, ist das jedoch problematisch. «Bei einer chronischen Krankheit das richtige Medikament auszuwählen und zu dosieren, erfordert oft Spezialwissen», sagt Bohlhalter. Die ­Zusammensetzung der Medikamente sei ohnehin komplex, und das Wechseln von Arzneimitteln mache den richtigen Einsatz noch schwieriger. «Es kann zu Unterdosierungen kommen, die zusätzliche Beschwerden verursachen oder die Patienten gefährden.»

Lieferengpässe verschlechtern die ­Lebensqualität. Enea Martinelli sagt es so: «Wenn ein grünes T-Shirt nicht mehr lieferbar ist, kann man ein blaues anziehen. Bei Medikamenten geht das nicht.»

Melanie Della Rossa hat eine 12-jährige Tochter, die am Angelman-Syndrom leidet, einer seltenen, genetisch bedingten Krankheit. Die geistige und motorische Entwicklung von Kindern mit ­Angelman-Syndrom ist verzögert, und in drei von vier Fällen haben sie auch epileptische Anfälle. Vor fünf Jahren hat Della Rossa den Angelman-Verein ­gegründet, um betroffenen Familien zu helfen. «Medikamentenknappheit war nie ein Thema, bis letztes Jahr Urbanyl ausging, das ein Mädchen mit Angelman-Syndrom täglich braucht», sagt sie.

Es sei eine angespannte, unruhige Zeit gewesen. War irgendwo kein Urbanyl mehr erhältlich, meldeten sich ­Familien im Gruppenchat des Vereins, worauf andere Familien in den Apotheken ihres Wohnortes das Medikament kauften und verschickten. «So konnten wir die Knappheit auffangen. Aber ohne soziale Medien hätten wir es nicht ­geschafft», sagt Della Rossa. Ihr Vorrat reicht jetzt für drei Monate.

Pflichtlager als Lösung?

Was lässt sich tun? Seit 2015 verpflichtet der Bund Pharmaproduzenten, Engpässe bei lebenswichtigen Arzneien zu melden und für Antibiotika, Schmerzmittel und Impfstoffe ein Pflichtlager zu führen. Den Umfang dieser Lager könnte man erweitern. Die Versorgung mit Arzneimitteln, die nicht lebensnotwendig sind, ist aber Aufgabe der Kantone. Ginge diese Kompetenz an den Bund über, wären wahrscheinlich wirksamere Aktionen möglich, um eine umfassende Versorgung zu gewährleisten.

Weitere Massnahmen wären: Die ­Hersteller dazu verpflichten, Engpässe sofort zu melden. In Extremsituationen Exportverbote zu verhängen, vor allem dann, wenn dies andere Länder auch tun, wie gegenwärtig Italien und Grossbritannien. Die EU-Kommission dabei zu unterstützen, die Produktion wichtiger Wirkstoffe nach Europa zurückzuholen. «Das Problem endgültig zu lösen, ist aber unmöglich», sagt Martinelli. Dazu ist die Globalisierung des Marktes zu weit fortgeschritten.

Wenn Angela Walker von ihrer Epilepsie spricht, sagt sie: «Seit drei Jahren ist Ruhe.» Ob das so bleibt, entscheidet sich in China.