Rüffel und Lohnkürzung für Lauber

Lauber bis 2023 gewählt

Der von seiner Aufsichtsbehörde sanktionierte Bundesanwalt Michael Lauber ist bis 2023 gewählt. In einer knappen Wahl bestätigte ihn die Bundesversammlung am 25. September 2019 im Amt.



129 der gültigen 243 Stimmen entfielen auf Lauber. Das absolute Mehr von 122 übertraf der Bundesanwalt damit um nur gerade sieben Stimmen. Zuvor war die Bestätigungswahl wegen der Disziplinaruntersuchung bereits von der Sommer- in die Herbstsession verschoben worden.



Die Gerichtskommission empfahl Lauber schliesslich nicht zur Wiederwahl. Sie stützte sich dabei auf ein Urteil des Bundesstrafgerichts. Die Richter in Bellinzona waren zum Schluss gekommen, dass der Bundesanwalt Verfahrensregeln verletzte, als er Treffen mit Gianni Infantino, dem Chef des Weltfussballverbands Fifa, nicht protokollierte. Zudem befanden sie ihn für befangen. Deshalb musste Lauber im Fifa-Verfahren in den Ausstand treten. (sda)