SVP-Chef Albert Rösti tritt im Frühling zurück

Die SVP gehörte am 20. Oktober bei den nationalen Wahlen zu den Verliererinnen. Präsident Albert Rösti kündigte eine schonungslose Aufarbeitung an. Zwei Monat später erklärt der Berner Oberländer im «SonntagsBlick», dass er im Frühling als Präsident der SVP Schweiz zurücktritt.

Die SVP müsse in den Kantonen grosse Arbeit leisten. Er habe in den vergangenen vier Jahren festgestellt, dass die Strukturen zum Teil nicht funktionieren. «Ein zukünftiger Parteipräsident muss da noch mehr Zeit investieren können», erklärt Rösti im Interview.

Präsidium nicht entschädigt

«Ich habe mich entschieden aufgrund der geschilderten Ausgangslage nicht mehr als SVP-Präsident anzutreten», so Rösti. «Mit dem schweizweit besten Wahlergebnis haben mir die Wähler das Vertrauen in meine politische Arbeit bestätigt. Ich will mich deshalb im Parlament noch stärker den wichtigen politischen Dossiers widmen.»

Er habe sich jetzt entscheiden müssen, damit ein neuer Präsident bis zu den nächsten Wahlen im Jahr 2023 aufgebaut werden kann.

Ein weiterer Aspekt sei aber auch, dass das SVP-Parteipräsidium im Gegensatz zu anderen Parteien nicht entschädigt wird, schreibt der «SonntagsBlick» weiter. «Da stellte sich für mich mit 52 Jahren auch die Frage nach meiner langfristigen beruflichen Zukunft.» (chk)