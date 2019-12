Sawiris' wichtige Verbindungspiste bleibt noch eine Weile gesperrt

Mehrere Tote in den Alpen

Am Wochenende haben Lawinen in mehreren Regionen des Alpenraums Todesopfer gefordert.



Am Samstag wurde bei der Lauchernalp im Wallis ein deutscher Tourengänger abseits der Skipisten verschüttet. Er sei am Sonntagmorgen seinen Verletzungen erlegen, teilte die Walliser Kantonspolizei mit. Der Mann war zusammen mit seinem Sohn unterwegs. Der Sohn, der nicht verschüttet wurde, schlug Alarm, ortete den Vater mit dem Suchgerät und begann, ihn auszugraben. Eine Rettungsmannschaft konnte den Mann schliesslich aus zwei Meter Tiefe bergen.



Im Schnalstal bei Meran in Südtirol starben am Samstag eine Frau und zwei siebenjährige Mädchen aus Deutschland. Ein Mann und sein elfjähriger Sohn – auch aus Deutschland – wurden verletzt. Sie waren alle auf einer freigegebenen Skipiste unterwegs, als sie von einer Lawine ver-

schüttet wurden.



Bei einer weiteren Lawine in den italienischen Alpen bei Trento starb am Sonntag ein Touren-

skifahrer. Drei weitere konnten gerettet werden. (sda/red)