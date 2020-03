Schulschliessungen vergrössern den Stress im Gesundheitswesen

«Ich weiss nicht, wie ich das meistern soll.» Der Satz beherrscht die Gespräche an den Esstischen, den Telefonen, in den Stuben der Schweiz. Seit der Bundesrat den Unterricht an den Schulen im ganzen Land verboten hat, stehen Hunderttausende berufstätige Mütter und Väter vor einem grossen Problem: Wer schaut auf mein Kind?

«Ich weiss nicht, wie ich das meistern soll», sagt auch Marion Läuppi. Sie ist freiberufliche Hebamme, Leiterin der Geschäftsstelle Family Start in Zürich und alleinerziehend. Läuppi muss Hausbesuche machen und hilft Müttern von Neugeborenen in den ersten Tagen nach der Geburt. Jederzeit kann ein Notfall kommen. Dann muss sie sofort weg. «Zudem kann es passieren, dass ich von einem Spital angefragt werde, wenn dort zu viele Hebammen krank sind», sagt Läuppi. Dann werde sie in Schichten eingeteilt. Die Folge: «Ich habe zu Hause Kinder, die tagelang allein sind.»

Wo Krippen schliessen, werden Betreuungskräfte frei

Im Kampf gegen das neue Coronavirus stehen die Frauen und Männer in den Spitälern, in den Gesundheits- und Pflegeberufen an vorderster Front. «In der jetzigen Situation ist es für sie keine Option, dass sie der Arbeit fernbleiben», sagt Yvonne Ribi, Geschäftsführerin des Schweizer Berufsverbands der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner. «Aber sie müssen für die Betreuung der Kinder eine Lösung finden, ohne die Grosseltern einzubeziehen.»

Das Beispiel des Universitätsspitals Basel zeigt, wie das Betreuungsproblem gerade im Kampf gegen die Corona-Pandemie schnell zu Problemen führen kann. «Wir haben eine vierstellige Anzahl von Grenzgängern unter unseren 7500 Angestellten», erklärt Sprecher Nicolas Drechsler. «Davon kommen auch viele aus dem Elsass.» Das Problem: Dort sind die Schulen seit über fünf Tagen geschlossen. «Wir hatten in den vergangenen Tagen mehr als ein halbes Dutzend Angestellte aus dem Elsass, die nicht mehr zur Arbeit kommen konnten, weil sie keine Betreuungslösung bei sich zu Hause gefunden haben.»

Solche Absenzen können schnell problematisch werden, insbesondere wenn es sich um hoch spezialisiertes Pflegepersonal handelt. «Unter den fehlenden Mitarbeitern aus dem Elsass arbeiteten einige auf der Intensivmedizin und der Intermediate Care», sagt Drechsler. «Das sind Bereiche, die wir gerade bei der Betreuung der Corona-Fälle brauchen. Bislang konnten wir die Ausfälle gut kompensieren, aber wenn jetzt auch noch die Schweizer und die deutschen Schulen schliessen, wird das zu einer echten Herausforderung.»

Die Zürcher Uniklinik Balgrist organisiert für Mitarbeitende deshalb nun einen Kinderhütedienst – «aber natürlich ausserhalb des Spitals», wie Sprecherin Franziska Ingold sagt. Es habe in der Nähe leere Gebäude, dort könnten die Kinder in kleinen Gruppen spielen und Hausaufgaben machen. «Wir haben bereits zwei Lehrerinnen engagiert, und auf Facebook gibt es auch Studentinnen und Studenten, die Hilfe anbieten. Wir sollten das hinkriegen», sagt Ingold. In Diskussion sei zurzeit eine Kooperation mit der Klinik Hirslanden. «Wir wollen uns gegenseitig helfen», sagt Ingold.

In Basel sind auch die Krippen geschlossen. Das frei werdende Personal kann gezielt zur Betreuung der Kinder eingesetzt werden, deren Eltern in den Gesundheitsberufen tätig sind. In Zürich und Bern wird das schwieriger. Dort bleiben die Kitas unter verschärften Auflagen offen.

Online-Lehrmittel sind erst in Vorbereitung

An den Schulen selber herrscht derzeit noch viel Unklarheit, wie der Fernunterricht genau funktionieren soll. Das betrifft vor allem die Primarschule. «Momentan gibt es nur wenige Online-Lehrmittel, die sofort eingesetzt werden können. Sie sind derzeit aber in Vorbereitung», sagt Christian Hugi, Präsident des Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverbands. Da sich die Schliessung der Schulen abgezeichnet habe, hätten sich die Lehrer bereits vorbereitet. «Meiner Klasse haben wir am Freitag vor Schulschluss schon diverse Arbeitsmaterialien mit nach Hause gegeben», sagt Hugi. Sonderlizenzen für das E-Learning

Der Zürcher Lehrmittelverlag hat bereits reagiert und stellt für den Fernunterricht kostenlose Sonderlizenzen für das E-Learning auf allen Schulstufen zur Verfügung. Auch die Gymnasien stellen auf den Online-Unterricht um. «Viele Schulen haben die Digitalisierung in den vergangenen Jahren vorangetrieben und können auf Software, vor allem Lernplattformen, zurückgreifen», sagt Lucius Hartmann, Präsident des Vereins der Schweizerischen Gymnasiallehrerinnen und -lehrer. Aufgaben würden nun per Mail und über Lernplattformen verteilt. Auch Lernvideos, Podcasts, Chats und Skype könnten eingesetzt werden.

«Bei all diesen Verfahren ist aber zu berücksichtigen, dass das viel Vorbereitungs- und allenfalls Nachbearbeitungszeit benötigt und dass durch den Wegfall des Präsenzunterrichts ein wichtiger Bereich, die direkte Interaktion, wegfällt», sagt Hartmann. «Dadurch kann sicher nur ein Teil der Lernziele erreicht werden.»

Das wirft Fragen für die anstehenden Maturaprüfungen auf. Was, wenn ein Schüler nicht besteht – hält das einem Rekurs stand? «Wir beginnen jetzt, uns mit dieser Frage zu beschäftigen», sagt Niklaus Schatzmann, Chef des Zürcher Mittel- und Berufsschulamts. «Diese Frage kann nicht jeder Kanton für sich allein entscheiden, hier muss die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren involviert sein. Es braucht eine nationale Koordination.»