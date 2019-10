Schweiz will Synagogen besser schützen

Der Bundesrat will die Sicherheit von Minderheiten in der Schweiz stärken. Die Schweiz beteiligt sich ab 1. November mit bis zu 500'000 Franken pro Jahr an den Sicherheitskosten für Minderheiten, die besonders gefährdet sind, zum Ziel von Terrorismus oder gewalttätigem Extremismus zu werden. Dies schreibt der Bund in einer Medienmitteilung.

Es handle sich um Minderheiten, die sich durch eine gemeinsame Lebensweise, Kultur, Religion, Tradition, Sprache oder sexuelle Orientierung auszeichnen, wobei jüdische und muslimische Gemeinschaften im Fokus stehen dürften.

Das Geld soll zur Verhinderung von Straftaten eingesetzt werden, beispielsweise durch die Installation von Zäunen, Mauern, Überwachungskameras oder Alarmanlagen. Ausserdem kann es zur Ausbildung im Bereich Riskikoerkennung und Bedrohungsabwehr sowie zur Sensibilisierung oder Information breiter Bevölkerungskreise eingesetzt werden. An den Kosten von Sicherheitspersonal beteiligt sich der Bund allerdings nicht.

In der deutschen Stadt Halle hat am Mittwoch ein mutmasslicher Rechtsextremist versucht, mit Waffengewalt in eine Synagoge einzudringen. Als ihm das nicht gelang, erschoss er vor der Synagoge und in einem nahen Döner-Imbiss zwei Menschen. Er floh vom Tatort und wurde am Nachmittag festgenommen.

Sicherheitskräfte begannen in Leipzig, Dresden, Berlin und vielen anderen Städten Synagogen mit zusätzlichen bewaffneten Einheiten zu schützen. Auch in Zürich bewachte die Polizei mehrere Synagogen, wie Beamte vor Ort gegenüber Medien bestätigten. (ij)