Schweizer Armee sucht nach Flugzeug und Pilot

Ein PC-7-Flugzeug der Schweizer Armee ist heute Morgen verschwunden. Das Flugzeug war in Payerne im Kanton Waadt gestartet und kam nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt in Locarno im Tessin an, wie die Armee mitteilt. Über das Schicksal des Flugzeugs und des Piloten lagen keine Angaben vor.

Seit heute Morgen wird eine PC-7 vermisst. Die Suche nach der vermissten Maschine und ihrem Piloten läuft. https://t.co/p1rj9k1pvv — VBS - DDPS (@vbs_ddps) 12. September 2017

Route unklar

Das Propellerflugzeug hob kurz nach 8 Uhr vom Flugplatz Payerne ab und hätte kurz nach 9 Uhr in Locarno eintreffen sollen, wie Armeesprecher Daniel Reist auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda sagte. An Bord befand sich demnach nur der Pilot.

Welche Route er wählte, ist derzeit noch unklar. Auch, ob der Flieger abgestürzt ist oder der Pilot allenfalls notgelandet ist, kann noch nicht gesagt werden.

Nicht permanent überwacht

Die Sucharbeiten seien in vollem Gange. Gemäss Reist stehen drei bis vier Helikopter mit Wärmebildkameras sowie eine PC-7 im Einsatz. Doch bisher hätten sie das Absturzgebiet noch nicht eingrenzen können.

Weil jedoch die Sichtverhältnisse wegen Wolken und Nebel teilweise stark eingeschränkt sind, muss die Suche zeitweise unterbrochen werden. Am Nachmittag verheissen die Prognosen laut Reist jedoch bessere Verhältnisse.

Die Trainingsflugzeuge, die bis zu zwei Personen Platz bieten, werden nicht permanent mit einem Radar überwacht. Der Pilot meldet sich am Abflugort ab und danach am Ankunftsort wieder an. (woz/SDA)