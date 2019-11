Schweizer Armee-«Abschaffung» in Zahlen

Vor 30 Jahren forderte die Gruppe Schweiz ohne Armee (GSoA) die Abschaffung des Militärs. Nach einem intensiv geführten Abstimmungskampf wurde ihre Initiative am 26. November 1989 zwar abgelehnt, erzielte aber eine aussergewöhnlich hohe Stimmbeteiligung von fast 70 Prozent und einen damals unerwartet hohen Anteil von 36 Prozent Ja-Stimmen .

Trotzdem hat die Armee seither stark an Bedeutung verloren. 1989 zählte sie aus heutiger Sicht noch unvorstellbare 800’000 Mann . Mit dem Ende des Kalten Krieges veränderte sich jedoch die Bedrohungslage. In mehreren Reformschritten wurde der Bestand danach verkleinert, so mit der Armee 95 auf 400’000, mit der Armee XXI im Jahr 2004 auf 220’000 und Anfang 2018 auf 140’000 Mann .

Um über 80 Prozent ist der Effektivbestand in den letzten 30 Jahren geschrumpft. 140’000 Mann sind gerade noch so viele, wie der Bundesrat mit der neusten Reform «Weiterentwicklung der Armee» (WEA) vorsieht. In einem Bericht, den er im Juni veröffentlicht hat, schlägt er Alarm: «In den kommenden Jahren wird der Effektivbestand weiter sinken. Das führt dazu, dass die Verbände die geforderte Leistung nicht oder nur reduziert erbringen können.»

Das grösste Problem ist laut dem Bundesrat der Zivildienst. Bis 2008 wurden jährlich etwa 1300 Stellungspflichtige dafür zugelassen. Dann kam die Abschaffung der «Gewissensprüfung», für die man ein Gesuch stellen und eine Anhörung über sich ergehen lassen musste. Die Zulassungen explodierten, und es wurden neue, verschärfende Massnahmen eingeführt, die aber nur kurz wirkten. Seit 2011 steigen die Zahlen wieder auf aktuell gut 6200 Zivildienstler .

Von den 2018 zugelassenen Zivis reichten fast die Hälfte ihr Gesuch vor Beginn der Rekrutenschule, 15 Prozent während der RS und 36 Prozent nach bestandener RS ein. Vor allem jene Übertritte von ausgebildeten Rekruten dürften für das Militär schmerzhaft sein. Denn im vergangenen Jahr wurden nur 16’306 Soldaten neu eingeteilt – noch nie gab es so wenig Rekruten. 18’000 pro Jahr braucht die Armee nach eigenen Angaben, um den Bestand zu erhalten.

Eine Jahrgangsauswertung des Verteidigungsdepartements zeigte zudem, dass rund die Hälfte der Militärdiensttauglichen bis zum 26. Altersjahr aus dem Militärdienst ausscheidet. Neben jenen, die zum Zivildienst wechseln, verliert die Armee auch viele Angehörige, die «den Blauen Weg gehen» (Soldatensprache für solche, die sich aufgrund echter oder vorgetäuschter medizinischer oder psychischer Probleme untauglich schreiben lassen).

War für viele schon damals kein Grund zur Freude: Der erste Tag in der Rekrutenschule, hier 2002 in Birmensdorf ZH. Foto: Keystone

Hinzu kommen alle, die schon bei der Aushebung als untauglich eingestuft werden. Pro Jahr sind das momentan gut 20 Prozent der Stellungspflichtigen. Mit anderen Worten: Jeder fünfte junge Schweizer ist nicht in der Lage, überhaupt irgendeinen Dienst anzutreten, weder für das Militär noch für den Zivildienst oder den Zivilschutz.

Früher lag diese Zahl deutlich tiefer. Im Jahr 1995 waren noch lediglich 13 Prozent untauglich. Die Zunahme hat auch mit einer neuen Praxis bei der Rekrutierung zu tun, Ausmusterungen zunehmend vorsorglich zu tätigen, um allfällige spätere gesundheitliche Beeinträchtigungen zu vermeiden. Seither ist zwar die Quote der Untauglichen gestiegen, gleichzeitig aber auch diejenige der Ausfälle im Dienst gesunken.

37 Prozent sind für die Abschaffung der Wehrpflicht.

Die Armee hat dennoch ein Personalproblem, weshalb der Bundesrat den Übertritt zum Zivildienst erschweren will. Er hat im vergangenen Februar acht Massnahmen beschlossen (lesen Sie hier, wie diese genau aussehen), unter anderem eine Verlängerung der Dienstzeit und eine Wartefrist von zwölf Monaten vor dem Wechsel.

Der Ständerat hat den Massnahmen bereits zugestimmt. Im Nationalrat, der bei den Wahlen vor dreieinhalb Wochen einen grossen Linksrutsch erlebt hat, wird es für die Vorlage schwieriger. Stimmt die grosse Kammer dennoch zu, dürfte das Stimmvolk das letzte Wort haben. Die GSoA, der Zivildienstverband Civiva und die Grünen drohen mit dem Referendum.

Dieses hätte wohl gute Chancen. In einer Umfrage, die 2015 vom Bund in Auftrag gegeben wurde, sahen drei von vier Befragten im Zivildienst einen Nutzen für die Gesellschaft. Laut dem ETH-Bericht «Sicherheit 2019» betrachten 79 Prozent der Bevölkerung aber auch die Armee als notwendig. Gleichzeitig wollen 37 Prozent die Wehrpflicht abschaffen und den Militärdienst freiwillig machen.

Für den Bund kommt die Abschaffung der Wehrpflicht und die Einführung einer Berufsarmee nicht infrage, obwohl er damit viel Geld einsparen könnte. Das zeigt die Entwicklung der vergangenen 30 Jahre. Die Armee wurde verkleinert, umstrukturiert und zentraler organisiert und damit günstiger.

Die Schweiz investierte seit der berühmten GSoA-Initiative verhältnismässig immer weniger in ihre Landesverteidigung. Machten die Militärausgaben 1989 noch 1,52 Prozent des Bruttoinlandprodukts des Landes aus, waren es im vergangenen Jahr nur noch 0,68 Prozent – weniger als die Hälfte.

Jetzt zeichnet sich allerdings eine Trendwende ab: Verteidigungsministerin Viola Amherd will erstmals seit 1990 wieder mehr ins Militär investieren. Derzeit hat die Armee ein jährliches Budget von 5 Milliarden Franken. Bis im Jahr 2032 soll es auf 5,9 Milliarden angehoben werden, um geplante Beschaffungsvorhaben zu finanzieren, darunter neue Kampfjets.

«Sicherheit kostet halt etwas», sagt Amherd, welche die Budgeterhöhung zuerst noch durchs Parlament bringen muss. Die SP hat schon Widerstand angekündigt. Und der Finanzierungsplan geht nur auf, wenn die Betriebs- und Unterhaltskosten der Armee nicht steigen. Genau das wird laut dem Bericht «Masterplan Armee» des Verteidigungsdepartements (VBS) aber passieren.

Packt in der Männerbastion Militär an: Die neue Verteidigungsministerin Viola Amherd. Foto: Keystone

Das Hauptproblem des Militärs, der Personalmangel, wird sich mit einem höheren Budget sowieso nicht lösen lassen. Amherd hat Anfang dieses Jahres einen schwierigen Job angetreten, den sie anscheinend gar nicht wollte. Das VBS gilt als unbeliebtes Departement mit vielen Problemen und geringem Einfluss. Amherd wurde deshalb als Verliererin der Verteilung der Departemente im Bundesrat im Dezember 2018 bezeichnet.

Doch die CVP-Bundesrätin wollte ihr Schicksal nicht kampflos hinnehmen. «Ist so, weil ist so», dachte sie sich wohl ganz im Stile eines Soldaten und machte das Beste daraus. Sie hat in den ersten Monaten ihrer Amtszeit schon wichtige Weichenstellungen vorgenommen und wird von allen Seiten gelobt (lesen Sie hier die Bilanz nach 100 Tagen). Vielleicht – so die Hoffnung der Militärs – schafft es ja die erste Verteidigungsministerin der Schweizer Geschichte, der Armee neue Impulse zu geben.