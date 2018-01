So viele Frauen im Militär wie noch nie

Die Schweizer Armee wird bei Frauen immer beliebter. Wie der «SonntagsBlick» schreibt, konnten im letzten Jahr 250 neue Soldatinnen rekrutiert werden. Das sei Rekord und 35 Prozent mehr als noch 2016. Im Vergleich zu 2015 sind es gar doppelt so viele Frauen, die sich für diesen Weg entschieden haben.

Militärsoziologe Tibor Szvircsev Tresch von der ETH Zürich sieht den Grund im Ausland. «Mit den Krisen in Europa, wie beispielsweise in der Ukraine, scheint das Interesse an Sicherheitspolitik auch bei Frauen gestiegen zu sein.»

Geht es nach Bundesrat Guy Parmelin sollen noch mehr Frauen zur Armee. Er will den Informationstag des Militärs darum für Frauen obligatorisch machen. Es wird nun abgeklärt, ob die Umsetzung machbar ist. (roy)