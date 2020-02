So wollen die Jungen ihre Renten sichern

Den bürgerlichen Jungparteien ist gelungen, woran ihre Mutterparteien bisher gescheitert waren: Sie haben sich darauf einigen können, wie die zweite Säule der Altersvorsorge, die berufliche Vorsorge, reformiert werden soll. Dahinter stehen die Jungparteien von EVP, GLP, BDP, CVP, FDP und SVP. Am Donnerstag haben sie ihren Vorschlag den Medien vorgestellt. Er ist zugleich auch ihre Antwort auf die entsprechende Vernehmlassung des Bundesrats.

«Die Zeit drängt», sagte Sarah Bünter, Präsidentin der JCVP. Deshalb könnten sie nicht mehr länger zuwarten, sondern müssten selber eine Lösung präsentieren – ginge es so weiter wie bisher, seien die Renten der Jungen nicht gesichert.

Die Forderungen der sechs Jungparteien sind forsch – sie gehen in allen Punkten weiter als der Vorschlag des Bundesrats, den er am 13. Dezember in die Vernehmlassung schickte.

Umwandlungssatz

Die Jungparteien wollen den Umwandlungssatz nicht nur senken, sondern auch entpolitisieren. Heute ist er gesetzlich festgeschrieben, und wenn er geändert werden soll, kann die Stimmbevölkerung mit einem Referendum eine Senkung verhindern. Die Jungparteien wollen, dass der Bundesrat wieder den Umwandlungssatz festlegt, und zwar jedes Jahr anhand bestimmter Parameter: der Lebenserwartung und der Rendite, die Pensionskassen voraussichtlich an den Finanzmärkten erwirtschaften. Der Bundesrat hingegen will den Umwandlungssatz lediglich senken, von heute 6,8 Prozent auf 6 Prozent. Anhand des Umwandlungssatzes und des angesparten Guthabens auf dem Pensionskassenkonto wird die künftige Rente aus der beruflichen Vorsorge berechnet.

Rentenzuschlag

Die Jungparteien wollen nicht, dass eine Übergangsgeneration über eine weitere Umverteilung in der zweiten Säule für einen tieferen Umwandlungssatz entschädigt wird. Damit lehnen auch sie den Rentenkompromiss der Sozialpartner ab. Stattdessen soll der Bund die Guthaben, welche diese Generationen in der Pensionskasse angespart haben, einmalig erhöhen. Dafür soll die ganze Bevölkerung solidarisch zahlen – wie genau, lassen sie offen. Laut Sarah Bünter stehen ordentliche Steuererträge im Vordergrund.

Rentenalter

Die Jungparteien wollen kein fixes Rentenalter festlegen, sondern dieses an die Lebenserwartung koppeln – ein Vorschlag, den die BDP bereits vor sechs Jahren im Parlament eingebracht hat, der allerdings bis heute noch nicht behandelt wurde. Das flexible Rentenalter soll für Frauen und Männer gleich hoch sein und jeweils fünf Jahre vor der Pensionierung bestimmt werden. Der Bundesrat hingegen will nur das Rentenalter der Frauen erhöhen, von heute 64 auf 65 Jahre, sodass es für beide Geschlechter gleich hoch ist. Die bürgerlichen Parteien sind damit – vorerst – einverstanden, die Linken sind dagegen. Einzig die GLP will das Rentenalter für beide Geschlechter auf 66 Jahre anheben.

Eintrittsalter

Junge sollen bereits mit 18 Jahren für das Alter zu sparen beginnen, sofern sie mehr als 21’330 Franken pro Jahr verdienen. Damit unterbieten die Jungparteien alle anderen Vorschläge, die bei 20 Jahren oder höher liegen. Sie wollen damit zeigen, dass auch sie bereit sind, ihren Beitrag zur Altersreform zu leisten.

Koordinationsabzug

Die Jungparteien wollen den sogenannten Koordinationsabzug ganz streichen, der Bundesrat will ihn lediglich halbieren. Heute ist nur ein Teil des Lohns in der zweiten Säule versichert – der Bruttolohn minus der Koordinationsabzug von 24’885 Franken. Damit wollte man einst verhindern, dass Angestellte mit der AHV und der beruflichen Vorsorge zusammen überversichert sind und zu hohe Altersgutschriften zahlen müssen. Wird der Koordinationsabzug gesenkt oder ganz gestrichen, müssen Angestellte und Arbeitgeber mehr Geld einzahlen. Davon profitieren vor allem Teilzeitangestellte im Alter.

Altersgutschriften

Die Jungparteien wollen, dass alle Arbeitnehmer, unabhängig vom Alter, denselben Prozentsatz ihres Lohns für das Alter beiseitelegen – wie hoch dieser sein soll, lassen sie offen. Der Bundesrat sieht zwei Sätze vor, einen für Arbeitnehmer unter 45 Jahren und einen für Ältere. Heute sind es vier Sätze. Am höchsten sind sie für Personen von über 55 Jahren (mindestens 18 Prozent). Die Jungen wollen mit ihrem Vorschlag verhindern, dass ältere Arbeitnehmer wegen höherer Lohnnebenkosten benachteiligt werden.

Mutterparteien «ins Boot holen»

Erklärtes Ziel der Jungparteien ist es, mehr Flexibilität zu schaffen. So soll es künftig möglich sein, schneller zu reagieren, wenn zum Beispiel die Menschen noch länger leben oder wenn sich ihre Lebensläufe ändern.

Mit der konzertierten Aktion der bürgerlichen Jungparteien sind nun die jungen Linken in der Defensive. Die Juso würde am liebsten die zweite Säule abschaffen und stattdessen die erste Säule, die AHV, zu einer Volkspension ausbauen. «Wir verschliessen uns der Diskussion um die Zukunft der beruflichen Vorsorge aber nicht», sagt Juso-Präsidentin Ronja Jansen. Grundsätzlich unterstützten die Juso und auch die Jungen Grünen alles, was den Versicherten Vorteile brächte – ein tieferer Koordinationsabzug oder eine Kompensation für die Übergangsgeneration. Und sie bekämpften, was für sie von Nachteil sei, tiefere Renten etwa oder ein höheres Rentenalter. Dieses müsste aufgrund der höheren Produktivität im Gegenteil sinken, sicher auf 60 Jahre.

Die sechs Jungparteien konnten ihren Stolz nicht verbergen, dass sie es geschafft haben, einen gemeinsamen Konsens zu finden. «Das ist ein starkes Signal», sagten sie. Das könnten auch ihre Mutterparteien nicht übersehen, und sie hoffen, dass sie sie «mit ins Boot holen können». Die Vernehmlassung zur Reform der beruflichen Vorsorge dauert noch bis zum 27. März.