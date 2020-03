Sogar Infanteristen lernen, Kranke zu betreuen

Die grösste Ernstfall-Mobilisierung der Schweizer Armee seit dem Zweiten Weltkrieg ist angelaufen. Statt wie damals per Plakat wurden die Soldaten erstmals per SMS aufgeboten. Laut Armee mit durchschlagendem Erfolg: Bereits hätten 80 Prozent der aufgebotenen Soldaten geantwortet und erklärt, dass sie tatsächlich einrücken würden, sagt Brigadier Raynald Droz, Stabschef des Kommandos Operationen.

Total aufgeboten sind vorerst zwischen 2000 und 3000 Angehörige der Sanitätstruppen: Vier Spitalbataillone, vier Sanitätskompanien und eine Verkehrs- und Transportkompanie. Das ist alles, was die Armee an Sanitätssoldaten zu bieten hat. Rund 50 Sanitäts-Durchdiener sind bereits zur Entlastung der Tessiner Spitäler im Einsatz.

Doch inzwischen haben sieben weitere Kantone die Armee um Unterstützung angefragt. In den Einsatz können die neu aufgebotenen Truppen aber frühestens nach einer Ausbildung von drei Tagen, wie Armeesprecher Daniel Reist erklärt. Das Spitalbataillon 5 hat bereits am Montag seinen regulären Wiederholungskurs angetreten, die anderen Verbände rücken am Mittwoch und am Donnerstag ein.

Doch in den Kasernen laufen derzeit Vorbereitungen für einen noch viel grösseren Epidemieeinsatz. Die Rekruten aller Rekrutenschulen würden in den nächsten Tagen eine Zusatzausbildung erhalten, um Betreuuungsaufgaben zu übernehmen, zum Beispiel in Altersheimen, erklärt Reist. Das heisst: Sogar Infanteristen oder Panzersoldaten lernen, betagte oder kranke Personen zu betreuen. Ziel ist, das zivile Pflegepersonal zu entlasten.

«Unsere oberste Priorität ist der Schutz unserer Soldaten.»Brigadier Raynald Droz

Warum werden Infanterierekruten nicht dem Grenzwachtkorps zur Verfügung gestellt? Reist erklärt: Für subsidiäre Sicherungseinsätze mit der Waffe dürften Rekruten erst nach Abschluss ihrer RS eingesetzt werden.

Corona-Fälle im Militär

Doch während der Militäreinsatz noch anläuft, beklagt die Armee selber ihre ersten Corona-Fälle. Wie die CH-Media-Zeitungen publik machten, sind in der Sanitätsrekrutenschule in Airolo TI mehrere Armeeangehörige positiv getestet worden. Wie Brigadier Droz bestätigte, gab es bis Dienstagnachmittag in Airolo fünf Covid-19-Fälle, 90 Armeeangehörige befänden sich deshalb in Quarantäne, 50 weitere sogar in Isolation.

In der Kaserne Bedrina in Airolo gibt es mehrere Corona-Fälle. Foto: PD

Bei den Erkrankten handelt es sich um Angehörige einer RS, also nicht um jene neu aufgebotenen Verbände im Assistenzdienst. Aber natürlich besteht auch bei diesen Truppen die Gefahr, dass sich das Virus verbreitet. Um dies zu verhindern, würden alle einrückenden Soldaten zu möglichen Krankheitssymptomen befragt, sagt Droz. «Unsere oberste Priorität ist der Schutz unserer Soldaten.»

Die Corona-Fälle im Militär wecken Erinnerungen an die Spanische Grippe, die 1918 und 1919 allein in der Schweiz gegen 25’000 Tote forderte. Besonders stark wütete das Virus damals unter den Truppen, die sich gegen Ende des Ersten Weltkriegs noch im Aktivdienst befanden. 1805 der Schweizer Grippetoten waren Soldaten – eine enorme Anzahl angesichts der gegen Kriegsende eher bescheidenen Truppenzahlen an der Grenze. Zum Teil starben bis zu 35 Diensttuende pro Tag.

Allerdings gibt es einen gewichtigen Unterschied: Anders als das Coronavirus war die Spanische Grippe nicht primär gefährlich für die ältere Bevölkerung. Damals waren 60 Prozent der Todesopfer zwischen 20 und 40 Jahre alt – mehrheitlich Männer.

Armeeeinsatz an der Grenze?

Die Armee hat vom Bundesrat am 16. März auch Aufträge im Bereich Sicherheit erhalten. Demnach soll sie bei Bedarf das Grenzwachtkorps (GWK) entlasten oder auch kantonale Polizeikorps. Hier stünde eine Unterstützung im Bereich Botschaftsschutz im Vordergrund, den heute Polizeiangehörige wahrnehmen. An der Grenze stehen derzeit keine Soldaten. «Im Moment können wir die Aufgaben selbst erfüllen», sagt Christian Bock, der Direktor der Eidgenössischen Zollverwaltung. Ein Armeeeinsatz könnte dann nötig werden, sollte sich die Sicherheitslage an der Landesgrenze verschlechtern. Oder wenn Teile des GWK krankheitsbedingt ausfallen, erklärt Bock.

Das GWK unterstützen würden dann zuerst Armeeangehörige der Militärpolizei, sagt Brigadier Droz. Dabei handelt es sich um Berufssoldaten, die eine Polizeiausbildung haben. Würde dies nicht ausreichen, kämen Infanteristen aus Durchdienerschulen zum Einsatz. Daneben bereitet die Armee im Hintergrund auch Milizsoldaten in Infanteriebataillonen auf mögliche Unterstützungsaufgaben vor. Droz sagt, man verfüge fortan über einen Stock von rund 1000 Armeeangehörigen, die notfalls an der Grenze in den Einsatz gebracht werden könnten.