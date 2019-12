Steigt mit der E-Vignette der Missbrauch?

Längst nicht jeder besitzt eine Autobahnvignette, wenn er sich auf Schweizer Nationalstrassen bewegt. Zudem wird geschummelt und getrickst, indem etwa Vignetten so präpariert werden, dass sie mehrfach verwendet werden können. Dadurch entgehen dem Bund jährlich insgesamt über 18 Millionen Franken. Brutto rechnet der Staat für das kommende Jahr mit rund 400 Millionen Franken Einnahmen aus dem Vignettenverkauf.

Die Missbrauchsquote beträgt heute bereits rund 5 Prozent. Und könnte weiter ansteigen, wenn es ab 2022 möglich sein wird, nebst der Klebeetikette auch mit einer elektronischen Vignette die 40 Franken für die Autobahnbenützung zu begleichen. Dies vor allem, weil die Einhaltung der Vignettenpflicht weniger rigoros geprüft werden wird, insbesondere am Zoll. Konkret: Autofahrer werden von den Zollbeamten nicht mehr in jedem Fall angehalten, wenn keine Vignette an der Windschutzscheibe klebt – es könnte ja sein, dass er ganz korrekt eine E-Vignette erworben hat. Vorgesehen sind nur noch Stichproben.

Droht die automatische Überwachung?

Innerhalb der Grenzen werden wie bis anhin die Polizeibehörden mit der Kontrolle der Vignetten betraut. Für diese ist wichtig, dass ihnen durch den Systemwechsel kein Zusatzaufwand entsteht. Dies betont die Arbeitsgemeinschaft der Chefs der Verkehrspolizeien der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein (ACVS), zumal solche Kontrollen nicht zu den Kerntätigkeiten der Polizei gehörten. Aber just das wird der Fall sein: Denn die Abfrage einer E-Vignette, sei es über eine App oder eine Datenbank, wird aufwendiger als der Blick auf die Windschutzscheibe, wo sofort ersichtlich ist, ob der Automobilist eine Vignette erworben hat oder nicht.

Weshalb ist die Missbrauchsquote so zentral bei der Totalrevision des Nationalstrassenabgabegesetzes? Von ihr hängt ab, ob der Bund auf die höchst umstrittene automatische Überwachung umstellt. Steigt die Missbrauchsquote von heute 5 auf 10 Prozent, also umgerechnet von rund 18,4 Millionen auf 36,8 Millionen Franken, müssten laut der Botschaft «gezielt eingesetzte automatisierte Kontrollen ins Auge gefasst werden».

Die für die Abgabe zuständige Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) versucht zu beruhigen. «Das Missbrauchspotenzial dürfte sich mit der Einführung der E-Vignette nicht wesentlich ändern.» Entgegen dieser Einschätzung befürchten Befürworter wie Gegner einer E-Vignette einen Anstieg der Missbrauchsquote. «Ich bin überzeugt, dass diese zunehmen wird», sagt SVP-Nationalrat Walter Wobmann, der die E-Vignette grundsätzlich ablehnt. Zudem bezweifelt er, dass die Kontrollen einer digitalen Vignette so einfach zu handhaben seien, wie dies der Bundesrat vorgebe. Diese Beurteilung ergänzt Jürg Grossen, Präsident der Grünliberalen: «Wir werden mittelfristig nicht darum herumkommen, mit automatischen Erfassungssystemen zu arbeiten, auch im Hinblick auf Mobility-Pricing».

Das Ende der Klebevignette?

Für die Einführung der automatischen Überwachung ist entscheidend, wie die Missbrauchsquote berechnet wird. Dies macht die EZV, lässt sich dabei aber nicht in die Karten blicken. Auf Anfrage lässt sie lediglich verlauten, dass entsprechende Erhebungen durchgeführt werden. Und fügt an: «Ob und wie sich die Missbrauchsquote bei zunehmender Kontrolldichte verändern würde, lässt sich nicht sagen.»

In der Totalrevision, welche der Ständerat am Dienstag beraten wird, ist noch ein weiterer, zentraler Mechanismus eingebaut: Wenn die E-Vignette bei den Automobilisten gut ankommt, dürfte die Klebeetikette ganz wegfallen. Die Aufrechterhaltung dieses Angebots mache ab einem gewissen Zeitpunkt wirtschaftlich und ökologisch keinen Sinn mehr, ist der Bund überzeugt.

Der Bundesrat hat deshalb definiert, wann die Guillotine fallen soll: Wenn der Anteil der Klebevignetten unter 10 Prozent sinkt, wird diese abgeschafft. Konkret: Werden weniger als eine Million Klebevignetten pro Kalenderjahr verkauft, ist das Aus für die Klebevignette besiegelt. Heute werden rund 10 Millionen Vignetten produziert.

Einmal eingeführt, erfreuen sich E-Vignetten grosser Beliebtheit, wie das Beispiel Österreich zeigt. Das Nachbarland setzt nebst dem traditionellen Pickerl seit Anfang 2018 auch auf eine digitale Version. «Fast jede zweite Jahresvignette ist inzwischen digital», sagt Alexander Holzedl von der österreichischen Mautbehörde.

Wo neu die Vignettenpflicht gilt

Bereits nächstes Jahr steht eine wichtige Änderung für die Automobilisten an. Die Vignettenpflicht wird ab dem 1. Januar auf neue Strecken ausgedehnt. Rund 400 Kilometer werden auf diesen Zeitpunkt hin neu ins Nationalstrassennetz aufgenommen, die meisten werden vignettenpflichtig wie etwa die Zürcher Oberlandautobahn, die Strecken zwischen Schönbühl und Biel und zwischen Pratteln und Sissach (alle neu abgabepflichtigen Strecken auf einen Blick).