Vor allem schwerkriminelle Ausländer müssen gehen

Seit Oktober 2016 gilt der neue Ausschaffungsartikel im Strafgesetzbuch. Dieser geht auf die Ausschaffungsinitiative der SVP zurück, die eine lückenlose Ausschaffung von Straftätern ohne Schweizer Pass verlangte, die bestimmte Delikte wie Raub oder Einbruchdiebstahl verübt hatten. Nun bestätigt eine Auswertung des Bundesamts für Statistik, was bereits vermutet wurde: In vielen Fällen wendet die Justiz die Härtefallklausel an. Diese hatte das Parlament geschaffen, um stossende Ausschaffungen zu verhindern.

Für das letzte Jahr zählte das Bundesamt für Statistik insgesamt 1210 Fälle, die unter den neuen Ausschaffungsartikel fielen. 651 mal sprach das Gericht einen Landesverweis aus, was 54 Prozent aller Fälle entspricht. In den restlichen Fällen kam meist die Härtefallklausel zur Anwendung; bei einer geringen Zahl könnte es sich zudem um Fälle von entschuldbarem Notstand oder entschuldbarer Notwehr handeln. Die Härtfallkausel soll «schwere persönliche Härtefälle» verhindern und insbesondere dafür sorgen, dass hier geborene und aufgewachsene Personen nicht wegen geringfügiger Delikte ausgeschafft werden.

Tatschwere und Aufenthaltsstatus berücksichtigt

Die Auswertung des Bundesamts für Statistik zeigt, dass die Justiz den Aufenthaltsstatus sowie die Schwere der Delikte berücksichtigt, wenn sie über einen Landesverweis entscheidet. So sprach sie einen solchen bei den zur Wohnbevölkerung der Schweiz zählenden Ausländern (Personen mit Aufenthaltstitel über mindestens 12 Monate) nur in zehn Prozent der Fälle aus. Bei den anderen Ausländern betrug der Anteil hingegen 71 Prozent. Bei Verurteilungen zu Freiheitsstrafen wurde in 8o Prozent der Fälle eine Landesverweis ausgesprochen (bei Freiheitsstrafen von über 6 Monaten in 90 Prozent der Fälle), bei Verurteilungen zu Geldstrafen nur in 3 Prozent der Fälle.

Grosse Unterschiede weist die Statistik ausserdem für die verschiedenen Kantone aus. Während im Tessin in 72 Prozent der Fälle ein Landesverweis ausgesprochen wurde, war dies im Wallis nur in 17 Prozent der Fälle so. Worauf die Unterschiede zurückzuführen sind, lässt sich aus der Auswertung nicht herauslesen. Neben einer uneinheitlichen Rechtsprechung könnten auch eine unterschiedliche durchschnittliche Schwere der Straftaten sowie eine andere Zusammensetzung der Herkunft der Täter dafür verantwortlich sein.

Viele Fälle werden mit Strafbefehlen abgehandelt

Die Umsetzung der Ausschaffungsinitiative ist bereits wieder ein Thema im Parlament: Letzte Woche reichte FDP-Ständerat Philipp Müller (AG) eine Motion ein, die eine Verschärfung der Ausschaffungsbestimmungen verlangt. Müller befürchtet, dass die Justizbehörden aus Effizienzgründen auf Landesverweise verzichten würden. Hintergrund ist, dass nur Gerichte Landesverweise aussprechen dürfen, die Staatsanwaltschaften aber im Strafbefehlsverfahren teilweise die Härtefallklausel anwenden – ob sie solche Fälle selber beurteilen dürfen, ist umstritten.

Aus der Auswertung des Bundesamts für Statistik geht hervor, dass in 440 der 1210 Fälle die Staatanwaltschaften mittels Strafbefehl urteilten (und somit kein Landesverweis ausgesprochen werden konnte). Die Gerichte sprachen in 85 Prozent aller Fälle, die sie beurteilen, einen Landesverweis aus.

Die Statistik offenbart weiter, dass der Anteil der Landesverweis je nach Delikt stark schwankt. So erfolgt bei schweren Betäubungsmitteldelikten sehr oft ein Landesverweis (87 Prozent der Fälle), bei einfachen Betrugsdelikten hingegen äusserst selten (2 Prozent der Fälle). Bei Raubdelikten wurde in gut der Hälfte der Fälle ein Landesverweis ausgesprochen. Nur vereinzelt vorgekommen waren Tötungs- und schwere Sexualdelikte. Auch bei diesen wurde nicht immer ein Landesverweis ausgesprochen, sondern nur in drei von fünf vorsätzlichen Tötungen und bei zwei von fünf Vergewaltigungen. (zuonline.ch)