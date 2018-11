Was steht auf Ihrem Stimmzettel?

Wochenlang stritt die Schweiz über die Selbstbestimmungsinitiative – an Podien, in den Medien oder am Stammtisch. Am kommenden Sonntag kommt die SVP-Vorlage nun vors Volk. Zugleich müssen die Stimmbürger über die Hornkuh-Initiative sowie die neue gesetzliche Grundlage zur Überwachung von Versicherten befinden.

Wir wollen noch ein letztes Mal Ihre Meinung wissen: Was haben Sie am Ende auf Ihren Stimmzettel geschrieben? Welche Argumente haben überzeugt? Und wie beurteilen Sie die Kampagne der SVP?

Nehmen Sie hier an unserer Umfrage teil! Vielen Dank! (Redaktion Tamedia)