Weil sie den Islam kritisierte, wurde sie mit dem Tod bedroht

Als die 16-jährige Teenagerin Mila über den Islam herzog, ahnte sie kaum, was sie damit auslösen würde. «Ich hasse die Religion, der Koran ist voller Hass. Der Islam ist scheisse. Ich stecke meinen Daumen in den Hintern eures Gottes», sagte die 16-Jährige aus Lyon in einem Video auf Instagram.

Wie die Gymnasiastin später erklärte, war sie zuvor beleidigt worden. In einem Livevideo auf Instagram hatte sie mit einer lesbischen Kollegin darüber gesprochen, wie schön arabische Frauen seien. Darauf wurden sie und ihre Kollegin online von Männern als «dreckige Lesben» beschimpft.

Je pense qu’elle se rend pas compte de ce qu’elle dit et de l’ampleur que ça peut prendre pic.twitter.com/K5kruoi7FQ — ????????????? (@malak_288_) January 18, 2020

Milas Tirade gegen den Islam wird auf sozialen Medien, vor allem auf Twitter, weit verbreitet. Über eine Million Menschen klicken das Kurzvideo an. Seither ist für Mila nichts mehr, wie es war. Sie wird übel beleidigt, erhält Morddrohungen. Der Online-Mob diskutiert darüber, die «Schlampe» zu bestrafen. Hetzer veröffentlichen ihren vollen Namen, ihre Adresse und diejenige ihres Gymnasiums. Sie taucht bei Verwandten unter. Die Schule besucht sie nicht mehr.

Online formiert sich eine Gegenbewegung. Unterstützer argumentieren unter dem Hashtag #jesuismila für die Meinungsfreiheit und das Recht, eine Religion beleidigen zu dürfen. Die Gegner wiederum kritisieren unter dem Hashtag #jenesuispasmila, die 16-Jährige würde den Hass säen.

«Selber schuld», sagt der Vertreter der Muslime

Eine nationale Affäre wurde der Fall, als sich Abdallah Zekri einschaltete. Zekri ist Leiter des französischen Islamrates und Präsident der nationalen Beobachtungsstelle gegen Islamophobie. Er sagte, die Schülerin sei selber schuld, sie habe die Todesdrohungen ja provoziert. «Sie hat die Religion beleidigt, jetzt muss sie die Folgen ihrer Worte tragen», sagte er in einer Radiodiskussion.

In Frankreich, wo die Meinungsfreiheit besonders hochgehalten wird, wurden Zekris Aussagen heftig kritisiert. Die Staatssekretärin für Frauenrechte, Marlène Schiappa, bezeichnete sie gar als «kriminell».

Viele Beobachter ziehen Parallelen mit der Debatte um die Karikaturen von «Charlie Hebdo», wohl auch, weil Richard Malka, der Anwalt von Mila, früher das Satiremagazin vertrat. Im Januar 2015 stürmten Terroristen die Redaktionsräume in Paris und veranstalteten ein Massaker. Sie begründeten den Angriff damit, dass die Redaktion zuvor beleidigende Mohammed-Karikaturen veröffentlicht hatte.

Les propos de cette jeune fille sont la description orale des caricatures de Charlie, ni plus ni moins. On peut trouver ça vulgaire, mais on ne peut pas accepter que, pour cela, certains la condamnent à mort, en France, au XXIème siècle. MLPhttps://t.co/bhlim7ch4o — Marine Le Pen (@MLP_officiel) January 22, 2020

Marine Le Pen sagte auf Twitter, die Aussagen von Mila seien sozusagen die gesprochene Version der «Charlie Hebdo»-Karikaturen. Man könne die Aussagen vulgär finden, «es ist aber inakzeptabel, dass gewisse Menschen sie deswegen zum Tode verurteilen wollen», so die Rechtspopulistin und zukünftige Präsidentschaftskandidatin. Schliesslich sei man in Frankreich, im 21. Jahrhundert.

Affaire Mila : "Dans une démocratie, la menace de mort est inacceptable", Nicole Belloubet sur #Europe1 pic.twitter.com/XcKEC521aV — Europe 1 ???????????? (@Europe1) January 29, 2020

Weiter aufgeheizt wurde die Diskussion durch Äusserungen der Justizministerin Nicole Belloubet. Diese sagt zwar einleitend, Morddrohungen könnten durch nichts entschuldigt werden, fügte dann aber hinzu, dass «Religionsbeleidigung eine Verletzung der Gewissensfreiheit» sei.

Für viele klang das so, als würde Belloubet die Gymnasiastin selber für die Todesdrohungen gegen sie verantwortlich machen. Anwalt Richard Malka bezeichnete Belloubets Kommentar als «schockierend». Die Justizministerin hat die Aussagen selber inzwischen als «unglücklich» bezeichnet.

Die Justiz spricht Mila frei

Der Fall hatte auch ein doppeltes juristisches Nachspiel. Zum einen ermittelte die zuständige Staatsanwaltschaft gegen die Personen, die Todesdrohungen aussprachen und persönliche Angaben der Teenagerin veröffentlichten. Zum anderen wurde auch gegen Mila ermittelt. Dies wegen des Verdachts, sie habe zum Hass angestiftet.

Während die Ermittlungen gegen die Onlinehetzer noch laufen, wurden diejenigen gegen Mila unterdessen eingestellt. Weil sich die Teenagerin gegen den Islam, nicht aber gegen die Muslime ausgesprochen hat, werden ihre Äusserungen vom Strafrecht geschützt, erklärte das Juristenkollektiv «Droit et Débat public».

Und Mila? Äusserte sich in der TV-Sendung «Le quotidien» erstmals ausführlich. Sie entschuldigte sich «ein bisschen» für ihre vulgären Äusserungen, mit denen sie praktizierende Muslime in ihren Gefühlen verletzt habe. Es sei ihr um den Islam gegangen, keineswegs um die Menschen.

In der Sache aber bleibt sie unnachgiebig. «J’ai voulu blasphemer», etwa «ich wollte Blasphemie betreiben», sagte sie. Die Gotteslästerung, so die 16-Jährige, sei in Frankreich nämlich rechtlich erlaubt. Und trotz Morddrohungen und Beleidigungen sagte sie: «Ich bereue überhaupt nicht, was ich gesagt habe.»