Wie das Parlament seinen ersten Tag vor leeren Rängen bestritt

Es ist eine Premiere für jedermann im Parlament. Sämtliche Rededuelle, bissigen Zwischenfragen und gekränkten Erwiderungen der nächsten drei Wochen werden vor leeren Rängen über die Bundeshausbühne gehen. Die üblichen Neugierigen auf der Tribüne, die Dutzenden von Schulklassen, die Gäste der Ratsmitglieder: alle ausgeladen von den Gastgebern, ausgeladen wegen der Corona-Krise, aus Sicherheitsgründen.

Ein Ausnahmezustand, der dennoch nach Normalbetrieb verlangt, stehen doch gewichtige Geschäfte auf der Traktandenliste der eidgenössischen Räte. Kann das funktionieren, zumal an diesem Montag, dem ersten Tag der Session? Das Protokoll:

14.00 Uhr. Der Grossandrang. Von wegen fast ausgestorbenes Haus: In der Wandelhalle des Parlamentsgebäudes tummeln sich gefühlte Bataillone von Medienschaffenden. Man will schliesslich sehen, was es diesmal nicht zu sehen gibt. In der Luft liegen Schwaden von Desinfektionsalkohol – und ein Hauch Katastrophentourismus.

14.15 Uhr. Feixen zum Auftakt. Die Nationalrätinnen und -räte treffen ein, feixen wegen des vom Ratsbüro verhängten Händeschüttelverbots. Ob sie beunruhigt sei? Nein, sagt die Zürcher Freisinnige Regine Sauter, «obwohl ich nach Sessionen oft erkältet bin, weil ich hier angesteckt wurde». SVP-Mann Hans-Ueli Vogt sähe die Session lieber abgesagt, hat sich aber doch gegen einen eigenen Antrag entschieden. Der Platz von Mattea Meyer, der Kandidatin fürs SP-Präsidium, bleibt leer: Krankheit in der Familie. Kurzes Erschrecken. Nur die Grippe, heisst es dann.

14.30 Uhr. Die verschwundene Glocke. Nationalratspräsidentin Isabelle Moret (FDP) will die Session einläuten. Doch die dafür vorgesehene Glocke liegt nicht auf dem Präsidentenpult, bleibt unauffindbar. Kein Zusammenhang mit Corona, natürlich – und doch passend zum Eindruck des Unfertigen und Improvisierten, der das Setting dieser Tage prägt. Statt zu läuten, klatscht Moret schliesslich kräftig in die Hände.

14.31 Uhr. Klärung eines Irrtums. Isabelle Moret eröffnet die Session – natürlich mit einer Rede zur Corona-Krise. Man erfährt unter anderem, dass das Besuchsverbot primär nicht aus Furcht um die Gesundheit des Parlaments erlassen worden sei. Die Sorge des Ratsbüros galt laut Moret vielmehr den Besucherinnen und Besuchern. Diese hätten ansonsten eng gedrängt grosse Wegstrecken durch die Schweiz gemeinsam zurückgelegt, und auf der Tribüne wären sie nochmals länger nahe beieinander gesessen.

Verlegenes Gefeixe, Corona-Scherze, kumpelhaftes Fausten und Treten.

14.45 Uhr. Der Witz im Nachruf. Die Ratspräsidentin verliest einen Nachruf auf den kürzlich verstorbenen Martin Bundi, Bündner SP-Nationalrat von 1975 bis 1995. Bei Nachrufen werden die Anwesenden, explizit auch jene auf der Zuschauertribüne, üblicherweise am Ende gebeten, sich für eine Schweigeminute zu erheben. Diesmal richtet Moret die Bitte an die «Kolleginnen und Kollegen und die Besucher, die NICHT auf der Tribüne sind …» Leises Gelächter geht durch den Saal. Der Versuch eines entspannenden Witzes, ausgerechnet in einen Nachruf eingebettet, oder doch eher ein Versprecher? Für die Nachwelt unwesentlich: Im Amtlichen Bulletin, das später am Nachmittag online aufgeschaltet wird, erscheint Morets Satz witzbereinigt und politisch korrekt zurecht gebügelt.

15.15 Uhr. Der Martullo-Eklat. Etwas verspätet trifft Magdalena Martullo-Blocher ein – als Einzige mit einer Mundmaske. Prompt wird sie aus dem Ratssaal spediert, da dort Masken nicht erlaubt seien. Sie wolle verhindern, dass sie sich anstecken, die Krankheit weitertragen und am Ende gar ihre Belegschaft bei der Ems-Chemie infizieren könnte: So dekretiert es die streitbare SVP-Nationalrätin vor den eiligst angerückten Kamerateams in der Wandelhalle. Immerhin konnte sie aushandeln, dass sie zum Abstimmen wieder in den Saal darf. Die Maske in Schnabelform will sie weiterhin tragen – trotz der unvorteilhaften Fotos, die bereits zu Dutzenden im Netz kursieren. «Globi im Bundeshaus», twittert der Komiker Viktor Giacobbo später trocken.

16.15 Uhr. Stöckli sorgt für Heiterkeit. Auch die Ständerätinnen und -räte, notorisch bekannt für ihre Neigung zu hautnahen Begrüssungszeremonien, eröffnen die Session. Wiederum verlegenes Gefeixe, Corona-Scherze, kumpelhaftes Fausten und Treten. Auch Ständeratspräsident Hans Stöckli (SP) spricht über Corona, weist auf das Küsschenverbot hin. «Vielleicht sind einige froh», sagt er. «Teilweise Heiterkeit», wie das Protokoll später vermerkt.

16.30 Uhr. Stopp für Journalisten. Die Parlamentsdienste teilen mit, dass die Zugangsbeschränkungen weiter verschärft werden, und zwar für: die Journalisten. Die erleichterte Tagesakkreditierung für Medienschaffende wird ab sofort nicht mehr gewährt. Nur Festakkreditierte dürfen noch hinein – und alle Lobbyisten mit Zutrittsbadge.

18.50 Uhr. Ausklang . Nationalratspräsidentin Moret beschliesst den ersten Tag dieser ungewöhnlichen Session. Einen Tag, an dem die bürgerliche Mehrheit im Nationalrat unter anderem strengere Bestimmungen gegen die Geldwäscherei versenkte – gegen den Willen des Bundesrats und gegen den erbitterten Widerstand der Linken, die von einem «unverständlichen Entscheid» spricht. Einen Tag auch, an dem die Ratsmehrheit einen Steuerabzug für Unternehmen schuf, die im Ausland gebüsst wurden – wiederum gegen den Widerstand der Linken, die eine «heuchlerische Doppelmoral» (Priska Birrer-Heimo, SP) beklagten.

Normalbetrieb trotz Ausnahmezustand? Geht doch.