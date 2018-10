Wie stimmen Sie bei der SVP-Initiative ab?

Der Abstimmungskampf um die Selbstbestimmungsinitiative hat begonnen: Während die SP vor einem Pakt mit Autokraten wie Erdogan oder Putin warnt, versucht die SVP mit einem braven Motiv gegen die «fremden Richter» zu mobilisieren.

Neben der SVP-Initiative kommt am 25. November auch die gesetzliche Grundlage für die Überwachung von Versicherten an die Urne. Zudem können die Stimmbürger über die Hornkuh-Initiative befinden. Nun sind Sie gefragt: Welche Argumente überzeugen Sie? Und wie stimmen Sie ab? Nehmen Sie hier an der ersten Welle unserer Umfrage teil.

Hier geht es zur Tamedia-Abstimmungsumfrage.





(mch)