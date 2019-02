Stunde der Wahrheit für Winterthurer IS-Geschwister

Heute Mittwoch ab 8.00 Uhr verkündet das Jugendgericht Winterthur das Urteil gegen jene IS-Rückkehrer, deren Fall in der Schweiz am meisten Aufsehen erregte. Es betrifft die Geschwister Esra und Vedad (Namen geändert). Ende 2014 hatten sich die Beiden, erst 15- beziehungsweise 16-jährig, nach Syrien begeben. Die Schweizer kosovarischer Herkunft verbrachten fast das ganze Jahr 2015 im Bürgerkriegsland, wahrscheinlich grösstenteils auf dem Gebiet der Terrororganisation Islamischer Staat. Den mittlerweile Volljährigen werden Verstösse gegen das Al-Qaida- und das IS-Gesetz sowie die Unterstützung einer kriminellen Organisation vorgeworfen.

Mehr als bedingte Freiheitsstrafen von einigen Monaten müssen die beiden nicht befürchten. Die Jugendstaatsanwaltschaft hatte elf Monate für Esra und zwölf Monate für Vedad gefordert, beides auf Bewährung. Zumindest der Verteidiger der jungen Frau hatte gemäss eigenen Angaben in der Hauptverhandlung, die bereits im Dezember stattfand, auf Freispruch plädiert.

Schützen statt Strafen

Wegen des Alters der Geschwister zum Zeitpunkt der Reise nach Syrien kam das Jugendstrafrecht zur Anwendung. Dort steht nicht das Strafen, sondern der Schutz und die Entwicklung von Jugendlichen im Vordergrund. Weiter heisst es im Gesetz: Den Lebens- und Familienverhältnissen der Beschuldigten sowie der Entwicklung ihrer Persönlichkeit ist besondere Beachtung zu schenken. Mit der Anklage gegen das Winterthurer Geschwisterpaar hatte die Jugendanwaltschaft denn auch Schutzmassnahmen für die Beschuldigten gefordert, über die im öffentlichen Teil der Hauptverhandlung nichts weiter bekannt wurde.

Vom Grossteil des Prozesses waren Zuschauer und Medien ausgeschlossen. Tamedia hatte aber mit einer Beschwerde erreicht, dass wenigstens die Befragung Esras und Vedads zur Sache nicht geheim blieb. Während eineinhalb Stunden durften akkreditierte Gerichtsreporter dabei sein.

Allerdings verweigerten die Geschwister die Aussagen, was ihre Radikalisierung, ihre Zeit in Syrien und ihre Rückreise betraf. Von Esra war nur zu vernehmen: «Ich sage nichts dazu.»

Vedad gab auch wenig Konkretes von sich. Pauschal bestritt er die Darstellung in der Anklageschrift. Zu einem Foto, auf dem er zusammen mit dem später in Syrien getöteten Thaibox-Weltmeister und Jihadisten Valdet Gashi vor einer IS-Flagge zu sehen ist, sagt er: «Das ist ein Symbol des Islam, das vom IS missbraucht wird.» Das abgebildete Glaubensbekenntnis habe er selber habe in seinem Zimmer aufgehängt.

Hütedienste im Kalifat

Vedad sagte in der Gerichtsverhandlung auch, dass Muslime «seit Jahren» unterdrückt würden. Flüchtlinge in Syrien seien nicht nur vom IS terrorisiert worden, sondern auch von Deutschland, Frankreich, den USA und Russland.

In Syrien sei es gefährlich gewesen, aber er habe sich wohlgefühlt, weil er Menschen habe helfen können. Verdad konnten – ebenso wenig wie seiner Schwester – Kampfhandlungen oder Terrortaten nachgewiesen werden. Gemäss Anklage hat er den IS logistisch unterstützt, indem er Transporte durchführte und Hilfsgüter verteilte.

Esra soll Kinder gehütet und ihnen Englisch beigebracht haben. Zudem sollen beide Geschwister Propaganda für die Terrororganisation gemacht haben, weil sie Angehörige und Freunde aufforderten ins kurz zuvor ausgerufene IS-Kalifat zu kommen.

Erstes Gerichtsurteil

In der Schweiz haben bislang keine IS-Rückkehrer vor Gericht gestanden. Mehrere Strafverfahren gegen mutmassliche Kämpfer der Terrortruppe laufen. Unter anderem ermitteln Bundesanwaltschaft und Bundeskriminalpolizei gegen frühere erwachsene Kollegen und Leitfiguren Esras und Vedads aus der Winterthurer Islamistenszene. Verurteilt worden sind von Schweizer Gericht zwei Syrien-Rückkehrer, welche Truppen dienten, die sich gegen den IS einsetzten. Ein Kurden-Unterstützer sowie ein christlicher Kämpfer erhielten von der Militärjustiz bedingte Strafen wegen fremden Diensten.

