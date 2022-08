Schweizer Autoposer in Waldshut – Viele entfernten die Kennzeichen von ihren Boliden An der Rheingrenze zum Aargau haben sich am Freitagabend mehrere hundert Auto-Tuner getroffen – vor allem aus der Schweiz. Ein Teilnehmer baute mit seinem Jaguar einen Unfall.

Autoposer fahren mit ihren Sportwagen durch die Zürcher Innenstadt. (Symbolbild) Foto: Urs Jaudas

In der deutschen Stadt Waldshut-Tiengen direkt an der Rheingrenze zum Kanton Aargau haben sich am Freitagabend mehrere hundert Autoposer getroffen. Gemäss Polizeiangaben waren vor allem in der Schweiz zugelassene Fahrzeuge auf dem Parkplatz eines Baumarktes anwesend.

Das Treffen von Autoposern sei unangekündigt gewesen, teilte das deutsche Polizeipräsidium Freiburg am Montag mit. Die Polizei zählte nach eigenen Angaben mehrere hundert getunte Fahrzeuge und mindestens so viele Personen.

Überwiegend in der Schweiz zugelassene Fahrzeuge seien dort anzutreffen gewesen. Viele hätten die Kennzeichen jedoch von ihren Autos entfernt gehabt. Ein möglicher Verantwortlicher habe sich gegenüber den Einsatzkräften nicht zu erkennen gegeben, teilte die Polizei weiter mit. Sie war kurz vor 22.00 Uhr über das Treffen informiert worden.

Ein 21-jähriger Lenker prallte mit seinem Jaguar um 22.20 Uhr gegen den Zaun des Baumarktgebäudes. Verletzt wurde niemand. Die Polizei dokumentierte den Unfall von ausserhalb des Parkplatzes, da sie nicht zum Ort des Geschehens gelangen konnte. Gegen den Lenker wurden Ermittlungen eingeleitet.

TikTok-Video soll Treffen in Waldshut zeigen

SDA/aru

