Nahrungsmittel-Knappheit in Sri Lanka – Schweizer Botschaft pflügt Rasen um und pflanzt Gemüse Nach dem Aufruf der Regierung zur Selbstversorgung hat die Schweizer Botschaft in Colombo ihren Rasen nun in ein Gemüsebeet verwandelt.

Der Rasen der Schweizer Botschaft in Colombo wird in ein Gemüsebeet verwandelt. Foto: Schweizer Botschaft Colombo

Die Schweizer Botschaft in Colombo (Sri Lanka) hat ihren Rasen umpflügen lassen und pflanzt jetzt Gemüse an. Hintergrund der Aktion ist ein Aufruf der Regierung zur Selbstversorgung aufgrund der Nahrungsmittel-Knappheit im Land.

Am 1. August weihte die Schweizer Botschaft den nachhaltigen Gemüsegarten ein, wie sie am Dienstag auf Facebook mitteilte. Die gesamte Rasenfläche sei in einen Garten umgewandelt worden, in dem eine Vielzahl von Pflanzen, darunter Gemüse, Obst und Gewürze, gepflanzt wurden. Die Botschaft will damit nach eigenen Angaben einen Beitrag zur Nahrungsmittelknappheit leisten.

Auf 360 Quadratmetern würden Bohnen, Süsskartoffeln, Auberginen, Peperoni, Kohl, Ingwer und Chili angebaut, teilte die Botschaft dem «Blick» mit.

Schweizer Fähnchen zieren den neuen Gemüsegarten der Schweizer Botschaft in Colombo. Die Einweihung fand am 1. August statt. Foto: Schweizer Botschaft Colombo

SDA/sep

