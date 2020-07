Aussergewöhnlicher Fall wirft Fragen auf – Schweizer Botschaft verschenkt

400’000-Franken-Bild Ein Gemälde von Max Liebermann hing bisher in der Schweizer Vertretung in Berlin. Jetzt ist es im Besitz der deutschen Max-Liebermann-Gesellschaft. Wie das Aussendepartement (EDA) das wertvolle Geschenk rechtfertigt. Benjamin Gafner

Der Schweizer Botschafter, Peter R. Seger (l.) und der Vorsitzende der Liebermann-Gesellschaft Berlin, Hans-Gerhard Hannesen, reichen sich die Hand. Daniel Spanke, Direktor der Liebermann-Villa, zeigt den Schenkungsvertrag. Foto: Liebermann-Villa am Wannsee

Volksvermögen verscherbelt? Oder eine gerechtfertigte Schenkung, wie das Aussendepartement von Bundesrat Ignazio Cassis (FDP) sagt? Fakt ist: Letztes Jahr ging die «Grosse Seestrasse am Wannsee» des bekannten Impressionisten Max Liebermann von der Eidgenossenschaft in den Besitz der Liebermann-Gesellschaft über. Diese Gesellschaft ist Retterin und Betreiberin der Liebermann-Villa in Berlin – einem Museum, das der frühere Wohnsitz des Malers war.