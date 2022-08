«Donnschtig-Jass» im Unterland – Schweizer Fernsehen lässt Moderator Salzgeber für Bassersdorf schuften Am Donnerstag wird die SRF-Sendung «Donnschtig-Jass» live aus Bassersdorf gesendet. Für den ersten Dreh musste der Moderator bereits anpacken. Martina Macias

Der Moderator des «Donnschtig-Jass» Rainer Maria Salzgeber wurde in Bassersdorf beim Blumengiessen gefilmt. Foto: mac

Nach dem Jasssieg über Kloten in der letzten Woche darf Bassersdorf die kommende Austragung der beliebten Unterhaltungssendung ausrichten. Damit am Donnerstag alles für die Liveübertragung bereit ist, gibt es derzeit viel zu tun. So wurde bereits am Wochenende der Dorfplatz freigeräumt, und seit Montagmorgen früh ist die SRF-Crew vor Ort mit dem Aufbau der «Donnschtig-Jass»-Kulisse beschäftigt. Im Dauereinsatz für das kommende Dorf- und Jassfest ist auch das Organisationskomitee und der Bassersdorfer Unterhaltsdienst.