Ausstellung «Let’s Talk About Mountains» – Schweizer Filmteam reist durch Nordkorea Ein Filmteam des Alpinen Museums Bern besuchte 2018/19 das abgeschottete Nordkorea. Die Annäherung an das gebirgige Land geschah über die Berge und deren Bedeutung. Unpolitisch ist die Ausstellung gleichwohl nicht. Alexander Sury

Warten auf den Sonnenaufgang: Hunderttausende Nordkoreaner pilgern jedes Jahr auf den «Berg der Berge», den 2744 Meter hohen Paektusan. Foto: Alpines Museum Bern

In der Mitte der Ausstellung, wo mittels Treppe der Aufstieg in das obere Stockwerk ansteht, erblickt man auf einer grossen Leinwand den «Berg der Berge». Hunderte von Menschen haben sich frühmorgens auf dem Paektusan versammelt, um den Sonnenaufgang zu erleben. Es sind vor allem Arbeitsbrigaden, die auf der nahen Grossbaustelle an einer neuen Stadt arbeiten.

Zehntausende Arbeiter, Bauern und Studenten pilgern jedes Jahr auf den «Heiligen Berg der Revolution». Eine Gruppe Jugendlicher ist auch am Warten. Wir hören, wie einer grinsend vorschlägt, einen Stein hinunter in den Kratersee zu werfen. Das gehe doch nicht, erwidert ein anderer, nicht an diesem Ort.