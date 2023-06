Nach Staudammsprengung – Schweizer Hilfsaktion in der Südukraine gestartet Tausende Menschen sind von der Flutkatastrophe im Süden der Ukraine betroffen. Langsam rollt die Hilfsaktion an, auch die Schweiz ist beteiligt. Inzwischen bestätigt Präsident Selenski, dass Angriffe an der Front begonnen hätten. Cyrill Pinto

Freiwillige evakuieren am Freitag eine ältere Frau aus ihrer Wohnung in Cherson. Das Wasser in der Stadt ging nach dem Dammbruch am Dienstag nur langsam zurück, wie der Gouverneur berichtete. Foto: Evgeniy Maloletka (AP)

Nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms im Süden der Ukraine waren gestern immer noch Tausende Menschen in ihren Häusern und Wohnungen gefangen. Bilder von Reportern vor Ort zeigen Männer und Frauen, die auf Hausdächern ausharren und auf eines der wenigen Boote warten, die Hilfsgüter bringen oder sie mitnehmen. Auch ältere und kranke Menschen sind zu sehen, die auf Bahren in die Schlauchboote gehievt werden müssen. Immer wieder wurden die Evakuierungen durch Einschläge von Artilleriegranaten unterbrochen. Die Helfer waren zudem durch ausgeschwemmte Minen gefährdet.

In der Nacht zum Dienstag löste die Zerstörung des Kachowka-Staudamms eine humanitäre Katastrophe in der Region Cherson aus. Nicht nur wurden ganze Städte und Landstriche geflutet. Auch die Wasserversorgung Tausender Menschen in der Region wurde gekappt. Gemäss dem lokalen Wasserversorger sank der Pegel des Stausees gestern auf ein Drittel des im Frühjahr angesammelten Hochwassers ab.

Präsident Wolodimir Selenski, der das betroffene Gebiet am Donnerstag besuchte, sprach von einer «schwierigen Prüfung» für die Menschen vor Ort. Er dankte den Rettungskräften und dem medizinischen Personal vor Ort. Gleichzeitig übte er auch Kritik am zögerlichen Vorgehen der internationalen Hilfsorganisationen. Diese würden die notwendige Unterstützung zu langsam auf den Weg bringen, so Selenski. Inzwischen ist die Hilfe angelaufen. Aktuelle Bilder aus Cherson zeigen einen Konvoi des UNO-Welternährungsprogramms, der Lebensmittel und Wasser in die Stadt brachte.

Deza: «Experten und Material sind unterwegs»

Auch Hilfe aus der Schweiz hat die Region erreicht. So verteilte Ärzte ohne Grenzen (MSF) bereits am Mittwoch Wassertanks und Generatoren an die betroffene Bevölkerung, Sandsäcke wurden an das Bilozerka-Spital bei Cherson geliefert, damit das Spital nicht überflutet wird. Auch die offizielle Schweiz habe rasch reagiert, wie es beim Aussendepartement EDA heisst: «Die Botschaft in Kiew ist derzeit dabei, dringend benötigte Rohre und Pumpen an die Wassernetzbetreiber oberhalb des Staudamms zu liefern», sagt Sprecher Michael Steiner. Dadurch könnten die Wasserversorgungssysteme auch bei niedrigeren Wasserständen betrieben werden. Die Schweizer Botschaft in der Ukraine arbeite zudem mit Gemeinden, lokalen Wassernetzbetreibern und NGOs an Plänen für die Lieferung von Wasseraufbereitungseinheiten und Wassertanks. Dafür erhielt die Vertretung Unterstützung von zwei Fachpersonen des Schweizerischen Korps für humanitäre Hilfe (SKH).

Um möglichst effizient zu arbeiten, finanziert die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) auch Partnerorganisationen vor Ort. Diese hätten ihre Aktivitäten inzwischen angepasst, um den betroffenen Menschen Soforthilfe zu leisten. Darunter die Organisation Partnership Fund for a Resilient Ukraine. Die lokale NGO hilft der Regionalregierung bei der Bereitstellung von Wassertanks, Generatoren sowie Booten für Rettungs- und Minenräumaktionen, wie es beim EDA heisst. Andere von der Deza finanzierte NGOs liefern Lebensmittel, Hygieneartikel, Material für Unterkünfte und andere Hilfsgüter. «Eine genaue Beurteilung der Auswirkungen und Bedürfnisse vor Ort wird erst in einigen Tagen möglich sein», sagt Steiner und fügt hinzu: «Der Zugang und die Hilfeleistung in der Region werden durch verschobene und angeschwemmte Minen erschwert.»

Ein Mann harrte am Freitag auf dem Dach seines Hauses in der Region Cherson aus. Die Hilfe kommt nur langsam zu den Bewohnern. Foto: Mykola Tymchenko (EPA)

Die Ukraine macht – wie viele internationale Beobachter – Russland für die Katastrophe verantwortlich. Kiew ist davon überzeugt, dass Moskau den Staudamm sprengen liess, um so die geplante ukrainische Gegenoffensive zu behindern. Moskau weist die Vorwürfe zurück und schiebt Kiew die Schuld zu. Eine andere Theorie geht davon aus, dass die Staumauer nicht mehr gewartet wurde und aufgrund des hohen Wasserstandes auf natürliche Weise brach.

Selenski bestätigt erstmals ukrainische Gegenangriffe

Inzwischen scheint die lange angekündigte Offensive der Ukraine begonnen zu haben. Nachdem ukrainische Kommunikationskanäle in den vergangenen Tagen auffallend stumm blieben, verbreiteten russische Militärblogger zuletzt Propagandabilder von beschädigten westlichen Panzern in der Region Saporischschja. Gestern nun bestätigte Präsident Selenski erstmals «den Beginn von ukrainischen Gegenangriffen entlang der Front». Diese liefen im Rahmen der Verteidigung, sagte er bei einer Pressekonferenz in Kiew. «In welchem Stadium sie sind, werde ich detailliert nicht sagen.» Er liess damit offen, ob es sich tatsächlich um den Beginn der seit Monaten erwarteten ukrainischen Gegenoffensive handelt.

Gleichzeitig widersprach Selenski Russlands Präsident Putin, der am Vortag erklärt hatte, die ukrainische Gegenoffensive habe begonnen, jedoch habe Kiew seine selbst gesteckten Ziele nicht erreicht. Er würde weder Telegram-Kanälen noch Putin glauben, die das Scheitern der Offensive erklärten, sagte Selenski. Der ukrainische Generalstab hat bislang öffentlich noch nichts zum Beginn der Gegenoffensive mitgeteilt. Die Offensive wird seit März erwartet. Für ihre Durchführung hat Kiew von westlichen Verbündeten zahlreiche Waffensysteme bekommen, unter anderem deutsche Kampfpanzer vom Typ Leopard. Mit der Grossoffensive will die ukrainische Führung von Russland besetzte Territorien des eigenen Landes zurückerobern.



Unabhängige Quellen sehen Angriffe auf breiter Front

Nach Angaben des US-Instituts für Kriegsstudien (ISW) hat die Ukraine an mindestens vier Frontabschnitten Gegenangriffe durchgeführt. Neben der Region Saporischschja fanden die Gefechte auch in der Nähe der Stadt Bachmut, bei der Stadt Kreminna und im Südwesten der Region Donezk statt, hiess es im jüngsten Lagebericht. Das ISW stützt sich bei seiner Einschätzung auf Angaben aus Kiew, Moskau und von russischen Militärbloggern.

Laut ISW-Bericht haben in den vergangenen Tagen russische Militärblogger und Medien «voreilig» behauptet, dass die ukrainische Gegenoffensive gescheitert sei. Nachdem Aufnahmen von der Front in Saporischschja mit vom Westen gelieferten beschädigten oder zerstörten Panzern kursierten, hätten einige prominente russische Ultranationalisten behauptet, dass dies auf ein Scheitern einer gross angelegten Gegenoffensive hindeute. Andere Ultranationalisten wiederum warnten laut ISW, dass die ukrainischen Streitkräfte die Hauptoffensive noch nicht durchgeführt hätten, und wiesen darauf hin, dass die russischen Streitkräfte die zweite Verteidigungslinie verstärkt hätten. Womöglich habe die Offensive das Ziel, das Gebiet nahe dem Atomkraftwerk Saporischschja zurückzuerobern.

Zuletzt berichtete das ukrainische Militär von «heftigen Kämpfen» mit russischen Soldaten. Auf ukrainischen Drohnenbildern war gestern erstmals zu sehen, wie gepanzerte Geländewagen vom Typ Humvee Soldaten vor Schützengräben absetzten und auch auf die Schützengräben schossen. «Die russischen Besatzer verteidigten sich», teilte der ukrainische Generalstab mit. Dabei greife Russland vor allem zu Luft- und Artillerieangriffen.

Auf der russischen Seite sprach man von hohen Verlusten, die man den Angreifern zugefügt habe. Ein Sprecher sprach von 9 Panzern, die man zerstört habe, darunter 4 Leopard-Kampfpanzer. Allerdings hatte das russische Verteidigungsministerium bereits Anfang Woche von der Zerstörung von acht Leopard-Panzern berichtet. Ein Beweisvideo, das die Behörden ins Netz stellten, wurde sogar von prorussischen Militärbloggern als offensichtliche Fälschung kritisiert, da darin der versehentliche Beschuss eines Traktors zu sehen war.

Cyrill Pinto ist Nachrichtenredaktor. Der gebürtige Walliser arbeitet für die SonntagsZeitung mit Schwerpunkt organisierte Kriminalität und Umweltthemen. Mehr Infos @cyrill_pinto

