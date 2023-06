Airport-Trophy in Kloten – Schweizer Nachwuchs belohnt das Publikum mit spannendem Finale Im Endspiel des internationalen Handballturniers in der Ruebisbachhalle musste sich die Schweizer U19 Deutschland erst in den letzten Spielminuten geschlagen geben. red

Die Schweizer U19 liefert sich mit Deutschland ein packendes Finalduell in der gut gefüllten Ruebisbachhalle. Foto: PD

Die 12. Ausgabe der Airport-Trophy in der Klotener Ruebisbachhalle brachte heuer einige Veränderungen mit sich: Anstelle der üblichen Teilnehmer Spanien und Frankreich traten diesmal Montenegro und Polen an. Zusammen mit den Stammgästen aus Deutschland und Gastgeber Schweiz versprach das Turnier spannende Begegnungen auf höchstem Niveau. Aufgrund des Zeitplans des regulären Liga-Spielbetriebs sowie der bevorstehenden U21-Weltmeisterschaften waren dieses Jahr die U19-Teams der Nationen am Zug. Deutschland und Montenegro nutzten die Airport Trophy als Vorbereitung auf die U19-Weltmeisterschaft in Kroatien, die im August stattfinden wird.

Das Schweizer Team startete stark in das Turnier und überzeugte mit einem überlegenen Sieg gegen Montenegro. Obwohl die Schweiz sich in der WM-Qualifikation noch gegen Montenegro geschlagen geben musste, hatte sie diesmal keine Mühe, das Spiel für sich zu entscheiden. Am zweiten Spieltag trafen die Einheimischen auf Polen, und die Partie war lange Zeit ausgeglichen. Letztendlich behielten die Schweizer dank ihres Kampfgeistes die Oberhand und gewannen 37:35.

Schweizer zeigen Nerven

Da auch Deutschland seine ersten beiden Spiele überzeugend gewonnen hatte, kam es im letzten Spiel des Turniers zum Finale zwischen den beiden Mannschaften. Die Schweiz startete vor vollen Rängen in der Ruebisbach sehr gut in die Partie. Torhüter Kusnandar glänzte mit zahlreichen Paraden gegen die teilweise ratlos wirkenden Deutschen. Dennoch ließ sich das deutsche Team nicht abschütteln, und die Partie blieb bis in die Schlussminuten ausgeglichen. Doch dann zeigte das Schweizer Team Nerven. In den letzten Minuten vergaben sie mehrere aussichtsreiche Chancen, während die deutschen Gegner sich gute Möglichkeiten erspielten und diese gnadenlos verwandelten. Am Ende musste sich die Schweiz mit einem knappen 31:33 geschlagen geben.

Die Schweizer U19 zeigte sich an der Airport Trophy angriffig, hier Gino Steenaerts beim Abschluss. Foto: PD

Zusammenfassend zeigte das Schweizer Team während des gesamten Turniers eine starke Leistung und beendete das Turnier verdient auf Platz 2. Die jungen Schweizer bewiesen, dass sie auch gegen starke Gegner wie Deutschland und Polen mithalten können. Auf individueller Ebene konnte sich Rechtsaussen Gino Steenaerts auszeichnen: Nachdem er wenige Tage zuvor in der Playoff-Finalserie mit HC Kriens-Luzern gegen Kadetten Schaffhausen stark aufspielte, konnte er auch dieses Wochenende mit insgesamt 28 Toren glänzen und wurde zum Top Scorer des Turnier.

Primarschüler trainierten mit den Stars

Trotz des heissen Wetters war das Turnier gut besucht. 70 freiwilligen Helfer der Vereine HC Bülach, HC Rorbas sowie HC Kloten machten den dreitägigen Anlass erst möglich. Abgerundet wurde das Programm mit dem Mobiliar Kids Day am Samstag Morgen, bei dem über 50 Primarschüler zusammen mit den Schweizern Nationalspielern Manuela Brütsch und Cédrie Tynowski trainieren durften.

