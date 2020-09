Bombendrohung an Firmen – Schweizer Polizei warnt vor Erpressermails per Internet Mehrere Schweizer Unternehmen haben in den vergangenen Tagen Drohungen per Mail erhalten. Die Schweizer Polizei warnt vor der neuen Betrugsmasche.

Konkrete Hinweise über Erpressermails an Unternehmen: In den Kantonen Basel-Landschaft … KEYSTONE …. und Schaffhausen wurden Unternehmen bedroht. KEYSTONE Die Schweizer Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche. KEYSTONE 1 / 3

Darum gehts Infos einblenden Die Polizei warnt vor Cyberkriminellen, die Erpressermails verschicken.

Sie werden vornehmlich an Unternehmen versandt – verbunden mit einer Bombendrohung.

Konkrete Fälle sind aus den Kantonen Schaffhausen und Basel-Landschaft bekannt.

Cyberkriminelle verschicken derzeit Erpressermails vornehmlich an Unternehmen. Verbunden sind die Emails mit der Drohung, in der Liegenschaft eine Bombe zu platzieren, falls kein Lösegeld gezahlt werde, wie dem Internet-Portal polizei-schweiz.ch zu entnehmen ist.

Die Erpressermails seien in englischer oder deutscher Sprache verfasst. In der Betreffzeile heisse es «Better Listen To Me» oder «Hör mir besser zu!!!» Die Betrüger forderten 20'000 US-Dollar in Bitcoin. Sollte die Forderung nicht erfüllt oder die Polizei informiert werden, gehe die Bombe hoch.

Kein Lösegeld bezahlen

Die Polizei empfiehlt betroffenen Personen oder Unternehmen, auf keinen Fall das geforderte Lösegeld zu bezahlen. Die Betroffenen sollten im Internet recherchieren, ob bereits gleiche oder ähnliche Vorfälle bekannt seien. Ferner sei ein Eintrag der Bitcoin- Wallet-Adresse auf www.bitcoinabuse.com empfehlenswert.

Sollten wider Erwarten konkrete Verdachtsmomente bestehen, dass es sich nicht um Spam handle, sei unverzüglich die Polizei zu kontaktieren. Sollte bereits Geld überwiesen worden sein, sollte die örtliche Polizeistelle informiert und Anzeige erstattet werden.

Konkrete Hinweise von Unternehmen, die solche Erpressermails erhalten haben, haben die Kantonspolizeien in Schaffhausen und Basel-Landschaft in den letzten Tagen erhalten. Sie warnen ihrerseits vor dieser neuen Betrugsmasche.

SDA