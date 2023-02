Erdbeben-Katastrophe – Schweizer Retter werden im Basecamp von der Armee beschützt In der Türkei und Syrien wird die Lage für die Überlebenden immer angespannter, es kommt zu Tumulten. Retter aus Österreich werden deshalb vom türkischen Militär bewacht – auch die Schweizer stehen unter Armee-Schutz. Cyrill Pinto

Retter aus der Schweiz bei ihrem Einsatz in der Türkei – in ihrer Basis werden sie vom türkischen Militär geschützt. Foto: Michael Fichter (EDA)

Retter, die in der türkischen Region Hatay im Einsatz standen, berichteten am Samstag von Tumulten und einer verschlechterten Sicherheitslage. Rettungskräfte aus Deutschland und Österreich unterbrachen deshalb vorübergehend ihre Arbeit. «Es gibt zunehmend Aggressionen zwischen Gruppierungen in der Türkei. Es sollen Schüsse gefallen sein», sagte Oberstleutnant Pierre Kugelweis vom österreichischen Bundesheer der Nachrichtenagentur APA. Erst nachdem das türkische Militär den Schutz der Helfer übernommen hatte, setzten diese ihre Arbeit fort.