Preis für Henauer Kaffee – Der beste Schweizer Kaffeeröster kommt aus Höri Aus 170 Röstereien wurde Henauer Kaffee aus Höri zum Röster des Jahres gewählt. Philipp Henauer erzählt, was es an Engagement und Know-how für den Preis braucht. Ruth Hafner Dackerman

Philipp Henauer ist vom Kaffee-Fachmagazin «Crema» zum Röster des Jahres 2023 gekürt worden. Foto: Balz Murer

Die Urkunde hängt an einer Wand des Firmengebäudes. «Röster des Jahres 2023 Schweiz» steht in geschwungener Schrift darauf. Ausgestellt wurde die Auszeichnung vom deutschen Kaffee-Fachmagazin «Crema». Geschäftsführer Philipp Henauer, welcher gemeinsam mit Schwester Stefanie den Familienbetrieb in vierter Generation leitet, erfüllt die Auszeichnung mit Stolz. «Der Titel Röster des Jahres ist eine grosse Anerkennung für unser ganzes Team und bestätigt uns darin, dass wir täglich eine herausragende Arbeit machen.»