WM-Qualifikation – Schweiz beginnt mit Okafor im Sturm

Bis zum Losentscheid

Der heutige Abend kann ja noch keine definitive Entscheidung bringen. Aber eine Vorentscheidung. Verliert die Schweiz, muss sie hoffen, dass die Italiener ihr letztes Spiel in Nordirland verlieren. Und erst noch besonders hoch gewinnen, weil bei Punktgleichheit die Tordifferenz entscheidet. Und da liegen die Schweizer derzeit mit zwei Toren in Rücklage.

Gewinnt die Schweiz, kommt sie schon mit einem Unentschieden gegen Bulgarien am Montag in Luzern direkt an die WM.

Was aber, wenn die beiden Teams heute unentschieden spielen? Dann müsste die Schweiz entweder auf einen Punkverlust der Italiener in Nordirland hoffen. Oder ihr Spiel mit einer um zwei Tore höheren Differenz gewinnen als Italien.

In diesem Fall hätten die beiden Teams die gleiche Tordifferenz. Dann würde zuerst die höhere Anzahl geschossener Tore entscheiden. Dann die höhere Anzahl erzielter Auswärtstore in den Direktbegegnungen.

Spielen die beiden Teams heute also wie in Basel 0:0, könnte es tatsächlich dazu kommen, dass die Fairplaywertung entscheidet. Und was ist dort? Dort sind die Schweiz und Italien derzeit tatsächlich ebenfalls gleichauf!

Und so gibt es tatsächlich eine ganz, ganz kleine Wahrscheinlichkeit, dass am Ende das Los über den ersten Platz in dieser Gruppe C entscheidet.

Wäre natürlich der nackte Irrsinn. Aber lassen wir die beiden Teams erst mal spielen.