Knall in der Gastrobranche – Schweizer Starkoch verlässt Luxus-Restaurant – für vegane Überzeugung Daniel Humm will nicht länger Foie Gras und Hummer zubereiten und gibt deshalb seinen Job im Londoner Davies and Brook auf. Bettina Weber

Der Schweizer Spitzenkoch vor dem Davies & Brook, dem Restaurant des Londoner Luxus-Hotels Claridge’s Foto: Keystone

Der Schweizer Daniel Humm, der als einer der besten Köche der Welt gilt, hat seinen Posten als Chefkoch im Londoner Restaurant Davies and Brook aufgegeben. Der Grund: Das Lokal wollte Humms Wunsch nicht nachkommen, künftig nur noch auf vegane Küche zu setzen. Bereits im Mai hatte Humm sein eigenes, mit drei Michelin-Sternen dekoriertes Restaurant Eleven Madison Park in New York in einem ungewöhnlich radikalen Schritt komplett auf vegan umgestellt.

Humm war seit 2019 Chefkoch des Londoner Restaurants, eine Einrichtung mit 200-jähriger Tradition und dekoriert mit einem Michelin-Stern. Serviert wurde traditionelle Küche: Foie Gras, Hummer oder Ente gehörten ganz selbstverständlich auf die Speisekarte.