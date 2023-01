In der Ukraine eingesetzt – Schweizer Technik in iranischer Kamikaze-Drohne gefunden In einer Drohne, mit der Russland die Ukraine angegriffen hat, wurde das Produkt einer Zürcher Chipherstellerin gefunden. Nicht zum ersten Mal. Luca De Carli

Russland hat die Ukraine bereits mit mehreren Hundert Kamikaze-Drohnen angegriffen: Überreste einer iranischen Shahed-Drohne liegen im September nahe der Stadt Kupjansk. Foto: AP/Keystone

Schon wieder Negativschlagzeilen für das Unternehmen U-Blox aus Thalwil: Wie CNN berichtet, wurde in einer iranischen Kamikaze-Drohne des Typs Shahed-136 ein Bauteil der Zürcher Chipherstellerin gefunden. Neben Dutzenden anderer Komponenten von Unternehmen aus den USA, Kanada, Japan und Taiwan.

CNN zitiert aus einem Bericht, den die ukrainischen Geheimdienste Ende letzten Jahres an die US-Regierung übergeben haben. Bei den gefundenen ausländischen Bauteilen handelte es sich unter anderem um Halbleiter und GPS-Module.

Welches Bauteil von U-Blox stammt, erwähnt CNN nicht. Das Unternehmen ist ein Spin-off der ETH Zürich und entwickelt seit Ende der 1990er-Jahre insbesondere GPS-Module. Produkte, die für die Steuerung einer Drohne genutzt werden können. Verkauft werden diese zum grössten Teil an Kunden aus der Industrie und der Autobranche.

Bauteil auch in russischer Überwachungsdrohne

Von dieser Zeitung eingereichte Fragen zum Bauteil hat U-Blox bislang nicht beantwortet. Gegenüber CNN sagte U-Blox, dass seine Produkte nur für den kommerziellen Gebrauch bestimmt seien und dass die Verwendung der Produkte für russische Militärausrüstung «eine klare Verletzung der Verkaufsbedingungen darstellt, die sowohl für Kunden als auch für Distributoren gelten». Gemäss einem Statement auf der Website von U-Blox vom Dezember gelten diese Bedingungen seit 2002. Verkäufe nach Russland habe man Anfang Jahr nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine komplett gestoppt. Ungeachtet des Verwendungszwecks der Produkte.

Das Statement war eine Folge verschiedener Medienberichte seit letztem Sommer. Damals hatte der «SonntagsBlick» als Erstes über die Untersuchung einer britischen Forschergruppe berichtet. Diese hatte in einer russischen Überwachungsdrohne des Typs Orlan-10 ein GPS-Modul von U-Blox gefunden. Die Drohne war 2016 in der Ostukraine geborgen worden. Ob das Modul von U-Blox bis heute in der russischen Überwachungsdrohne eingesetzt wird, ist unklar. Es gibt Hinweise, dass Russland als Vorbereitung auf seinen Angriff auf die Ukraine gezielt Vorräte an westlichen Komponenten angelegt hat.

U-Blox gab in diesem Zusammenhang an, dass man 2018 davon erfahren habe, dass ein 2012 verkauftes GPS-Modul in einer militärischen Applikation verwendet wurde. In welcher, teilte das Unternehmen nicht mit. Die von U-Blox entwickelten Produkte werden in Massen von Auftragsfertigern in verschiedenen Ländern hergestellt.

Lieferung in den Iran verboten

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) ist in der Schweiz zuständig für Exportkontrollen. Es hat Kenntnis von Komponenten mit Schweizer Bezug in ausländischen Waffensystemen, wie es auf Anfrage mitteilt. Zum Fall U-Blox äussert es sich nicht.

Laut dem Seco erfolgen aus der Schweiz keine Lieferungen solcher kommerziellen Industriegüter in den Iran. Eine Ausfuhr aus der Schweiz wäre durch die Sanktionen verboten. In der Regel würden diese Güter in Drittländern produziert und weltweit vertrieben. Das Seco schreibt, es sei davon auszugehen, dass diese Güter durch den Iran auf dem Weltmarkt beschafft worden seien.

U-Blox ist nicht das erste Schweizer Unternehmen, dessen Technik bei von Russland eingesetzten Waffen in der Ukraine gefunden wurde. Gmäss einem Bericht des britischen Royal United Services Institute (Rusi) vom August wurden Produkte des Konzern STMicroelectronics mit Hauptsitz im Kanton Genf in russischen Drohnen und Raketen gefunden.

