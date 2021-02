Leichenfund in der Karibik – Schweizer tot in Hotel gefunden In einer Küstenstadt in der Dominikanischen Republik ist die Leiche eines Schweizer Touristen gefunden worden. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus.

Der Strand der Küstenstadt Soúsa in der Dominikanischen Republik. (Archivbild) Foto: AFP

Ein Schweizer ist in der Dominikanischen Republik tot aufgefunden worden. Offenbar fiel der Mann einem Verbrechen zum Opfer. Auch das Aussendepartement EDA in Bern spricht von einem Tötungsdelikt «nach ersten Erkenntnissen», wie es am Montag auf Anfrage mitteilte.

Das dominikanische Online-Portal «El Caribe» hatte von einem 35-jährigen Schweizer Touristen berichtet, dessen schon in Verwesung befindliche Leiche am Samstag im Touristenort Sosúa an der Nordküste unter einem Hotelbett gefunden worden sei. Auf der Stirn des Toten gebe es Spuren eines Schlages.

Die nationale Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

sda/oli