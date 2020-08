Autofahrer in Buchs verärgert – Schwellen zu steil gebaut – nach dem Wochenende wurde nachgebessert Am Freitag wurden an der Zihlstrasse in Buchs Schwellen eingebaut. Am Montag mussten sie entschärft werden. Dazwischen lag ein Wochenende, an dem mehrere Fahrer den Unterboden ihrer Autos zerkratzten. Astrit Abazi

Am Montag wurde der Belag der Rampen bereits wieder abgetragen, damit flachere Rampen gebaut werden können. Foto: Gaby Oehler

In Buchs haben sich die Autofahrerinnen und -fahrer am Wochenende gehörig geärgert. Fünf Belagskissen, im Volksmund «Schwellen» genannt, auf der Zihlstrasse und ein weiteres an der Mühlebergstrasse wurden gebaut und mussten am Montag bereits wieder korrigiert werden. Mehrere Fahrzeuge wurden über das Wochenende beim Darüberfahren beschädigt, bei der Gemeinde hagelte es Beschwerden. Es stellte sich heraus, dass bei der Planung der Belagskissen ein Fehler passiert war.