Traktor und Auto kollidieren im Schnee – Schwerer Verkehrsunfall in Embrach Schwierige Wetterverhältnisse führten zu einem Unfall zwischen einem Personenwagen und einem Traktor. Der 47-jährige Autofahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt.

Der Fahrer des Autos wurde eingeklemmt und musste schwer verletzt ins Spital gebracht werden. BRK News

Kurz nach 11.45 Uhr fuhr ein 47-jähriger Autofahrer bei winterlichen Strassenverhältnissen von Pfungen auf der Winterthurerstrasse in Richtung Embrach. Eingangs einer leichten Rechtskurve geriet sein Auto aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und prallte dort seitlich frontal gegen einen stillstehenden Holzladetraktor. Der 47-Jährige habe von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden müssen, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Anschliessend sei der Schwerverletzte mit einem Ambulanzfahrzeug in ein Spital gefahren worden. Der 39 Jahre alte Lenker des Holzladetraktors blieb unverletzt.

Der genaue Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Zürich abgeklärt. Wegen des Unfalls musste die Winterthurerstrasse zwischen Pfungen und Embrach für rund drei Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Neben der Kantonspolizei standen die Feuerwehren Embrachertal, Pfungen-Dättlikon, die Stützpunktfeuerwehr Kloten, ein Rettungswagen und ein Notarzt des Spitals Bülach sowie ein Abschleppunternehmen im Einsatz.

Zeugenaufruf Infos einblenden Personen, welche sachdienliche Angaben zu diesem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrspolizeilicher Einsatzdienst, Telefon 044 247 38 70, in Verbindung zu setzen.

mcp