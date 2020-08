In Bülach verurteilt – Schwerverbrecher verweigert die Therapie Ein vom Bezirksgericht Bülach verurteilter notorischer Straftäter muss vorerst in Sicherheitshaft bleiben. Dies bestätigt das Zürcher Verwaltungsgericht in einem kürzlich publizierten Urteil. Flavio Zwahlen

Verweigert der Somalier seine Therapie weiterhin, muss er möglicherweise einen grossen Teil seines Lebens im Gefängnis verbringen. Symbolbild: Raisa Durandi

Das Bezirksgericht Bülach verurteilte im November 2016 einen damals 28-jährigen Somalier wegen Mord- und Raubversuchs sowie wegen mehrfacher Vergewaltigung. Dafür verhängte es eine Freiheitsstrafe von 15 Jahren und ordnete weiter eine stationäre Therapie an. Der Mann hat unter anderem ein Hotel in der Flughafenregion überfallen und dabei den Nachtportier mit einem Messer verletzt. Zudem vergewaltigte er in einem anderen Fall die Partnerin eines Freundes von ihm mehrfach.