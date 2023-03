Sturmböen bis 100 km/h – Schwierige Landeanflüge wegen Sturm «Mathis» am Flughafen Zürich Am Freitag mussten Flugzeuge durch heftige Windspitzen auf der Piste 28 landen. Astrit Abazi

Sturm «Mathis» machte es auch den Passagierflugzeugen, die am Flughafen Zürich landeten nicht einfach. Laut Meteo Schweiz erreichten die Sturmböen aus dem Westen in der Region Geschwindigkeiten von 70 bis 100 km/h. Am Freitagmorgen und Nachmittag hatten sich deshalb mehrere Schauliste beim Spotterpunkt 5 versammelt und dort die anfliegenden Flugzeuge beobachtet.

