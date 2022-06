Immobilie in Eglisau – Schwieriger Verkauf von Altbau am Tor zum Städtli Die Eigentümer vom Haus zum Nachtwächter in Eglisau wollen die Liegenschaft loswerden. Doch das ist gar nicht so einfach. Thomas Mathis

Die Fassade des Gebäudes ist nicht mehr in einem guten Zustand. Foto: Sibylle Meier

Das Haus zum Nachtwächter ist mit seinem trutzigen Charakter das Tor zum Städtli Eglisau. Mit dem Café ist es auch ein beliebter Treffpunkt im Ort. Doch einladend wirkt das Gebäude an der Untergass nicht. Die Fassade ist in einem schlechten Zustand. In Eglisau sorgt das immer wieder für Gesprächsstoff: Wie geht es mit dem Nachtwächter weiter?