Schwitzen am Schluefweg – Cooler EHC Kloten in heisser Phase vor dem Saisonstart Die zweite Saison nach dem Aufstieg bringt Kloten einen neuen Coach, neue Spieler und gar zwei Präsidenten. Dazu soll ein neuer «EHC-Schii» auch neues Geld bringen. Christian Wüthrich

Vorsaisonkonferenz des EHC Kloten im Bistro der neuen Trainingshalle am Schluefweg mit (von links nach rechts) Nicolas Brütsch, Leiter Kommunikation + Medien; Anjo Urner, Geschäftsführer; Steve Kellenberger, Captain; Larry Mitchell, Sportchef und Gerry Fleming, Cheftrainer. Foto: Balz Murer

Heiss auf die neue Saison sind sie, die Cracks des EHC Kloten. Die Saisonvorbereitung läuft auf Hochtouren, und die ersten Siege in den bisherigen Testspielen sind bereits eingefahren. Während die Temperaturen Ende August noch einmal in rekordverdächtige Höhen steigen und in der Badi am Schluefweg Grossandrang herrscht, bereitet sich der Hockeyclub auf eine Saison vor, in der man sicher nicht baden gehen will.