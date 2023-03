Wellness-Serie aus Dielsdorf – Schwitzen und durchschnaufen neben der Eisbahn Die Sportanlage Erlen ist nicht nur für Kufensportlerinnen und -sportler die erste Adresse im Wehntal. Ihre Wellnessanlage hat zu jeder Jahreszeit ihren Reiz. Peter Weiss

Geräumig, hell und mit einem Hauch orientalischer Badekultur: Der Wellnessbereich der Dielsdorfer Sportanlage Erlen. Foto: Raisa Durandi

Ankommen

Die Dielsdorfer Sportanlage Erlen ist mit ihrer Postauto-Haltestelle der Linie 535 an den ÖV angeschlossen. Vom Bahnhof des Bezirkshauptorts aus gelangt man innert rund 10 Minuten zu Fuss dorthin. Auf dem grossen Parkplatz finden motorisierte Gäste genügend Raum für ihr Fahrzeug. Der lange Weg zum Wellnessbereich bringt ein erstes Wechselbad der Temperaturen: Vom Hallenbad-Eingang führt er am Erlen-Eisfeld vorbei. In der Wellnessgarderobe angekommen, hat man die Wahl unter 32 mattblauen Garderobenkästen und findet reichlich Platz, um sich umzuziehen. Auf zwei langen Bänken kann dazu bequem sitzen, wer dies wünscht. Die Neonröhren an der Decke und die hellgrau-blauen Bodenfliesen sorgen für eine funktionale Atmosphäre. Dabei wirkt alles sehr gepflegt und sauber.