Tropische Früchte aus der Region – Schwülwarmes Wetter lässt in Kloten die Bananen spriessen Ein Hauswart hat den Vorgarten zu einer eigentlichen Plantage verwandelt: Bei Alex Baumgartner tragen die Bananenpalmen nun sogar Früchte. Christian Wüthrich

Die Bananenstauden an der Dorfstrasse in Kloten tragen gut erkennbar einige Früchte. Bild: PD

Palmen aller Art sind längst keine Sensation mehr in Schweizer Gärten. An die einigermassen frostresistenten Tessinerpalmen oder auch mediterrane Gewächse wie Oliven- und Feigenbäume hat man sich schon fast gewöhnt. Dass dazwischen in einem Topf auch mal eine junge Dattelpalme oder ein Zitrusbäumchen steht – zumindest im Sommer – gehört schon fast zum Ortsbild in manchen Quartieren mit sonniger Südlage.

Mitten in einem Klotener Wohnquartier gedeihen nun aber Früchte, die man dort nicht erwarten würde. Keine Aprikosen, Kiwi oder Melonen, sondern Bananen. Das beweist: Auch tropische Früchte fühlen sich mittlerweile in Kloten heimisch. Und zwar bei Alex Baumgartner. Dieser wohnt an der Dorfstrasse gegenüber dem Getränkemarkt mit dem passenden Namen Rio und gleich beim Kreisel mit der rot-weissen Flugzeugheckflosse. Das ist nicht einmal eine besonders exponierte Südlage, was die Palmenpracht noch erstaunlicher macht. Allerdings sorgt der Bananenzüchter als Hauswart auch dafür, dass die hitzeliebenden Pflanzen sich wohlfühlen. Aber nicht etwa in einem Treibhaus, sondern unter freiem Himmel auf der Wiese vor dem Mehrfamilienhaus.