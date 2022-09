Die Schweizerin Regula Rüegg unterrichtete mehr als 10 Jahre lang Deutsch in New York. Amerikanerinnen und Amerikaner seien gar nicht so unbegabt, wie man immer sage – mit einer Ausnahme.

Deutsch lernen in New York

Frau Rüegg, warum will jemand in New York Deutsch lernen?

Einige haben einen deutschsprachigen Partner oder eine Partnerin und wollen verstehen, was beim Familienfest an Weihnachten geredet wird. Dann gibt es jene mit deutschen Vorfahren – den Stammbaum zu erforschen, ist in den USA eine beliebte Beschäftigung. Ausserdem Leute, die aus Neugier Deutsch lernen wollen oder weil sie sich im Job etwas davon versprechen. Oder Manager, die für eine deutsche Firma mit Niederlassung in New York arbeiten und Deutsch lernen müssen. Vielleicht werden sie ja irgendwann nach Deutschland geschickt. Das sind die Schlimmsten.