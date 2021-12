Ex-Kanzler Österreichs – Sebastian Kurz zieht sich aus der Politik zurück Laut Medienberichten tritt der frühere Bundeskanzler von allen Ämtern zurück. Gegen Kurz laufen Ermittlungen. Er selbst gibt seine neue Vaterrolle als Grund für den Entscheid an. Cathrin Kahlweit aus Wien

Überrascht mit seinem Entscheid: Sebastian Kurz tritt von seinen Ämtern zurück. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Der österreichische Ex-Kanzler Sebastian Kurz zieht sich von allen Ämtern und damit komplett aus der Politik zurück. Kurz, der am 9. Oktober seinen Rücktritt als Bundeskanzler bekannt gegeben hatte, war danach als Abgeordneter ins Parlament gewechselt, Fraktionschef der ÖVP im Nationalrat geworden - und Parteichef geblieben. Wie am Donnerstagmorgen die Kronen Zeitung und der Standard meldeten, zieht sich der 36-Jährige nun komplett aus der Politik zurück.

Offizielle Begründung dafür ist die Geburt seines Sohnes vor wenigen Tagen; diese habe letztlich «den Ausschlag gegeben», da habe es «Klick gemacht». Tatsächlich war aber schon länger über einen Wechsel des Politikers in die Wirtschaft spekuliert worden. Mehrere Auslandsreisen, unter anderem nach Irland, und seine mangelnde Sichtbarkeit auf der politischen Bühne in Österreich stützten diese Gerüchte. Für 11.30 Uhr kündigte Kurz eine persönliche Erklärung an.

Hintergrund für seine Entscheidung dürften neben der Geburt des Kindes auch die Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) sein, die seit längerem gegen Kurz selbst und sein enges Umfeld laufen. Am 6. Oktober hatten Polizisten zahlreiche Hausdurchsuchungen bei Mitarbeitern von Kurz, im Kanzleramt und in der ÖVP-Zentrale vorgenommen und Hunderte Beweismittel sichergestellt.

Abo Polit-Skandal in Österreich Sebastian Kurz tritt als Kanzler zurück Affäre um Sebastian Kurz Ein Alarmzeichen über Österreich hinaus Die WKStA untersucht den Vorwurf, dass Kurz und seine engsten Mitarbeiter mittels frisierter Umfragen, die eine Meinungsforscherin auftragsgemäss erstellte und in den Medien der Brüder Fellner, Österreich und Oe24, präsentierte, seinen Weg vom Aussen- ins Kanzleramt ebneten. Die Umfragen sollen per Scheinrechnungen abgerechnet worden sein, die das Finanzministerium beglich. Kurz und sein Team daher stehen im Verdacht, mit Steuergeldern positive Berichterstattung und geschönte Scheinumfragen für die ÖVP gekauft zu haben. Ausserdem wird gegen den Ex-Kanzler und baldigen Ex-ÖVP-Chef auch wegen Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss ermittelt. Als Parteichef soll Kurz nach Informationen österreichischer Medien Innenminister Karl Nehammer folgen. Erst vor wenigen Wochen hatte das Parlament die Immunität des Ex-Kanzlers einstimmig aufgehoben. Kurz selbst und die Partei hatten den Schritt unterstützt, um eine rasche Aufklärung zu ermöglichen, wie es heisst.

Fehler gefunden?Jetzt melden.