Sweet Home: Warmes zum Auslöffeln – Sechs feine Herbstsuppen Mit Pilzen, Kürbis oder Lauch: Diese saisonalen Suppen sind schnell gemacht, delikat und gemütlich. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Pilzsuppe

Erdig aromatische Suppe mit Champignons. Foto über: Little Spice Jar

In dieser Suppe vereinen sich der erdige Geschmack der Pilze mit süssem Paprika, delikatem Wein, aromatischen Kräutern und Rahm zu einer köstlichen Herbstmahlzeit.

Zutaten:

4 EL Butter

2 Schalotten, gehackt

1 Peperoncino, feingehackt

500 g Champignons

1 Handvoll getrocknete Steinpilze, in warmem Wasser eingelegt

2 dl Weisswein

5 dl Bouillon

1 EL Thymianblättchen

1 EL Rosmarin, gehackt

1 EL Paprika

schwarzer Pfeffer aus der Mühle

1 dl Milch

3 EL Mehl

2 dl Rahm

1 dl Crème fraîche

Petersilie, gehackt

Zubereitung:



Schneiden Sie die Champignons in Streifen. Nehmen Sie die Steinpilze aus dem Einweichwasser und sieben Sie dieses in die Bouillon. Hacken Sie die Steinpilze fein. Erhitzen Sie die Butter in einer Gusseisenpfanne und dünsten Sie die Schalotten und die Champignons etwa 15 Minuten, bis sie gar und ein bisschen karamellisiert sind. Dann die Kräuter, den Peperoncino und die Steinpilze beigeben. Anschliessend das Paprika untermischen und mit schwarzem Pfeffer aus der Mühle abschmecken. Köcheln Sie alles nochmals zwei bis drei Minuten und giessen Sie dann den Wein dazu. Lassen Sie diesen etwas einköcheln und giessen Sie dann die Bouillon dazu. Alles auf tiefer Hitze ohne Deckel köcheln, bis sich die Flüssigkeit um etwa einen Drittel reduziert hat.

In der Zwischenzeit mischen Sie das Mehl mit der Milch. Sie können dies zum Beispiel in einem Konfitürenglas machen, indem Sie Milch und Mehl hineingeben, das Glas verschliessen und alles gut schütteln. Nun geben Sie die Mehlmischung unter Rühren in die Suppe und köcheln diese unter gelegentlichem Rühren etwa 10 Minuten weiter. Zum Schluss kommt der Rahm dazu. Alles erwärmen und dann die Pilzsuppe mit gehackter Petersilie und etwas Crème fraîche obenauf servieren.

2 — Rüeblisuppe

Delikate, raffinierte Suppe mit Rüebli. Foto über: A Beautiful Plate

Das bescheidene Rüebli ist ein vielseitiges, herrliches Gemüse und schmeckt fantastisch als Suppe. Diese Rüeblisuppe ist einfach und delikat.

Zutaten:

600 g Rüebli, gerüstet und in Stücke geschnitten

2 Kartoffeln, gerüstet und in Würfel geschnitten

1 Schalotte, fein gehackt

20 g Butter

2 KL Tomatenpüree

7 dl Bouillon

2 dl Crème fraîche

Salz, Pfeffer, Muskatnuss

Schnittlauch oder Petersilie

Zubereitung:

Butter in einer grossen Pfanne erhitzen und Schalotten beigeben. Kurz darauf die Rüebli und Kartoffeln beigeben und alles nochmals einige Minuten dünsten. Anschliessend die Bouillon beigeben und die Suppe etwa 30 Minuten köcheln lassen, dann pürieren. Tomatenmark untermischen, mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen und die Crème fraîche einrühren. Die Suppe nochmals einige Minuten erwärmen und mit wenig gehackter Petersilie, Schnittlauch und extra Crème fraîche servieren.

3 — Selleriesuppe mit Salbei

Sellerie, Äpfel und Salbei verbinden sich zu einem kleinen Verwöhnmahl. Foto über: Beyond Sweet and Savory

Im Knollensellerie steckt viel Aroma. Dieses wird in dieser Suppe mit Äpfeln ausbalanciert und mit knusprigen Salbeiblättern gekrönt.

Zutaten:

4 EL Butter

2 Schalotten, feingehackt

1 Knollensellerie, gerüstet und in Würfel geschnitten

2 Kartoffeln, gerüstet und in Würfel geschnitten

3 grosse Äpfel, gerüstet und in Würfel geschnitten

8 Salbeiblätter, gehackt

7 dl Bouillon

Salz und Pfeffer

1 Prise Muskatnuss

2 dl Rahm

Crème fraîche

zusätzliche Salbeiblätter und etwas Olivenöl

Zubereitung:

Geben Sie die Butter in eine Gusseisenpfanne und dünsten Sie die Schalotten an. Geben Sie den Knollensellerie, die Kartoffeln, Äpfel und den gehackten Salbei bei. Alles einige Minuten dünsten und dann die Bouillon dazugiessen. Die Suppe etwa 30 Minuten köcheln lassen und dann pürieren. Mischen Sie den Rahm unter und köcheln Sie alles, bis es schön warm ist.

Braten Sie die Salbeiblätter mit etwas Olivenöl schön knusprig. Schmecken Sie die Suppe mit Salz, schwarzem Pfeffer und etwas Muskatnuss ab. Mit etwas Crème fraîche und den knusprigen Salbeiblättern garnieren und servieren.

4 — Kürbissuppe

Einfache Kürbissuppe mit einem Hauch orientalischer Gewürze. Foto über: Feasting at Home

Ein cremiger, herbstlicher Suppenklassiker ist natürlich die Kürbissuppe. Sie lässt sich mit verschiedenen Kürbisarten zubereiten, zum Beispiel mit dem Butternusskürbis.

Zutaten:

2 EL Olivenöl

2 Schalotten, gehackt

1 kg Kürbis, geschält, entkernt und in Würfel geschnitten

eine Prise Zimt

1 Prise Kreuzkümmel

7 dl Bouillon

2 dl Rahm

Granatapfelkerne

Schnittlauch

Zubereitung:

2 EL Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die Schalotten darin sanft anbraten, sodass sie weich werden, aber keine Farbe annehmen. Dann die Kürbiswürfel und Gewürze beigeben. Etwa 10 Minuten sanft anbraten und immer wieder umrühren, bis der Kürbis golden und weich wird. Danach mit Bouillon ablöschen, aufkochen und alles ca. 10 Minuten köcheln lassen. Salzen und pfeffern, den Rahm dazugeben und nochmals aufkochen. Danach die Suppe mit dem Stabmixer pürieren. Die Suppe wird mit Granatapfelkernen serviert. Auch gut als Garnitur sind einige Kürbiskerne oder in Butter geröstete Brotwürfel.

5 — Kartoffelsuppe mit Lauch

Klassiker mit Kartoffeln und Lauch. Foto über: Dishing Delish

Gut, einfach, günstig und nahrhaft – alles, was eine gute Suppe ausmacht.

Zutaten:

6 Kartoffeln, in Würfel geschnitten

4 Lauchstängel, in Rädchen geschnitten

7 dl Bouillon

2 dl Rahm

1 EL Thymianblättchen

Butter

Salz, Pfeffer, Muskatnuss

Schnittlauchringli

Zubereitung:

Dünsten Sie das Gemüse in viel Butter an. Geben Sie den Thymian bei und giessen Sie die Bouillon dazu. Zugedeckt etwa 20 bis 30 Minuten kochen, bis das Gemüse weich ist. Pürieren, den Rahm beigeben und mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen. Mit Schnittlauch garniert servieren. Dazu passen auch geriebener Käse oder eine Extraportion Crème fraîche.

6 — Mais-Poulet-Suppe

Verwöhnsuppe mit Poulet, Mais und Ei. Foto über: Skint Chef

Diese Suppe ist perfekt für so richtig trübe Herbsttage. Sie leuchtet uns golden entgegen und ist voller Zutaten, die stärken, verwöhnen und trösten.

Zutaten:

400 g gekochtes Poulet, in Stücke geschnitten bzw. gerissen

Die Maiskörner von einem Maiskolben

1 EL Ingwer, gerieben

2 Knoblauchzehen, gerieben

1 Peperoncino, feingehackt

1 Bund Frühlingszwiebeln

2 EL Sojasauce

1 EL Maizena mit 2 EL Wasser verrühren

7 dl Hühnerbouillon

2 Eier

Öl

Zubereitung:

Schneiden Sie die Frühlingszwiebeln in Rädchen und teilen Sie die weissen von den grünen Teilen. Geben Sie 1 EL Erdnuss- oder Sonnenblumenöl in eine grosse Pfanne und dünsten sie die weissen Frühlingszwiebeln, den Peperoncino, den Knoblauch und den Ingwer an. Mischen Sie die Maiskörner unter und giessen Sie die Bouillon dazu. Köcheln lassen und die Sojasauce beigeben. Nach etwa 7 Minuten, wenn die Maiskörner gar sind, rühren Sie die Maizenamischung unter. Nochmals etwa 5 Minuten köcheln lassen, bis die Suppe etwas dicklicher wird. Geben Sie das gekochte, in Stückchen gerissene Poulet bei und köcheln Sie die Suppe, bis das Poulet ebenfalls warm ist. Die Eier verquirlen und unter Rühren in die Suppe geben. Anschliessend die Suppe mit dem Grün der Frühlingszwiebeln garnieren und geniessen.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland und bietet auch private Beratungen an. Kontakt: marianne@mariannekohler.ch

Instagram: @mariannekohlernizamuddin

Website: «Styles and Stories»

