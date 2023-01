Sweet Home: Curry, Tomatensuppe und Risotto – Sechs günstige Delikatessen Wenig Geld und trotzdem Lust auf etwas Feines? Diese Rezepte sind perfekte Festessen, die kein Loch ins Portemonnaie fressen. Marianne Kohler Nizamuddin

Eine Freundin schenkte mir einst das Buch «Die Schnäppchenjägerin». Es war die grosse Zeit der «Chick Lit» – also eher seichte Literatur, die sich an jüngere Frauen richtet – und ein kleiner Schubs, besser mit dem Geld umzugehen (etwas, das ich nicht besonders gut kann). Auf jeden Fall begann das Buch mit dem guten Vorsatz der Protagonistin, nicht mehr Take-away-Food zu kaufen, sondern selbst zu kochen. Sie begann natürlich damit, erst mal Gewürze, eine Gewürzmühle und hübsche indische Schälchen zu kaufen. Ob Sie sich nun auch Sparsamkeit für den Januar vorgenommen haben oder eher, wie die Schnäppchenjägerin, (das Buch heisst übrigens auf englisch «The Secret Dreamworld of a Shopaholic» und ist von Sophie Kinsella) das Ganze wie ein Abenteuer angehen: Curries sind auf jeden Fall gute und günstige Gerichte. Foto über: Fun Food Frolic