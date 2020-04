Hochzeitsjubiläum in Bülach – Sechs Jahrzehnte gemeinsam

durchs Leben Jakob und Margrit Menzi aus Eschenmosen bei Bülach feiern am Donnerstag ihre «diamantene Hochzeit». Barbara Stotz Würgler

Das Bülacher Paar Margrit und Jakob Menzi ist seit 60 Jahren glücklich verheiratet. Foto: PD

«Gegenseitige Achtung, am gleichen Strick ziehen, aber jedem seinen eigenen Spielraum lassen»: So lautet die Antwort von Jakob und Margrit Menzi auf die Frage, was das Geheimnis ihrer langjährigen Ehe sei. Tatsächlich scheinen sie damit gut gefahren zu sein: Am Donnerstag, 30. April, jährt sich ihr Hochzeitstag zum 60. Mal. Vier Kinder und zehn Enkelkinder gehören zur Grossfamilie. Aufgrund der Corona-Krise können sie ihre «diamantene Hochzeit» jedoch nicht zusammen feiern. Wenn es die Gesundheit erlaube, werde es zu einem späteren Zeitpunkt ein Fest geben, sagt Jakob Menzi (84).