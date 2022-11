Von Rheinau nach Jestetten – Sechs Lamas büxen aus und werden in Unfalllüge verwickelt Sechs Lamas entwichen am Sonntag aus ihrem Gehege in Rheinau, wanderten nach Deutschland ein und wurden dort in die Vertuschung eines Selbstunfalls verwickelt. Nicole Döbeli

Sechs Lamas unternahmen am Sonntag einen unerlaubten Spaziergang. Foto: PD

Am Sonntagmorgen immigrierten sechs Lamas auf eigene Faust von der Schweiz nach Deutschland. Von ihrem Gehege in Rheinau aus müssen sie nach jetzigen Erkenntnissen selbstständig über die Rheinbrücke nach Jestetten spaziert sein. Dort wurden sie anschliessend in einen kuriosen Autounfall verwickelt.

Wie das Polizeipräsidium Freiburg (D) am Sonntag mitteilte, war ein Autofahrer von Rheinau kommend verunfallt, nachdem in einer Rechtskurve plötzlich die Lamas vor ihm auf der Strasse aufgetaucht waren. Der Fahrer habe ausweichen müssen, sei mit seinem Auto ins Schleudern geraten und anschliessend in einem Waldstück stehengeblieben.

Glücklicherweise wurden weder Lamas noch Personen bei dem Unfall verletzt, es entstand lediglich leichter Sachschaden am Auto. Das deutsche Polizeirevier Waldshut war am Sonntag noch damit beschäftigt, die Umstände des Unfalles zu prüfen. Auch ob der Halter der Lamas in der Verantwortung steht, sollte abgeklärt werden.

Die polizeilichen Untersuchungen ergaben bis am Montag allerdings ein anderes Bild: «Nach dem jetzigen Ermittlungsstand haben die Lamas keinen Beitrag zum Unfallhergang geleistet, sondern waren vom verantwortlichen Fahrer «vorgeschoben» worden», schreibt die Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit des deutschen Polizeipräsidiums auf Anfrage. Tatsächlich dürfte der Fahrer ohne Einwirkung von aussen von der Fahrbahn abgekommen sein. Dementsprechend muss der Lamahalter wohl auch keine Haftung für den Unfall übernehmen.

Nicht geklärt werden konnte bis jetzt allerdings, wie die Tiere aus ihrem Gehege entwischt sind. Bei der Überprüfung der Weide konnte die Polizei keine Auffälligkeiten feststellen. Die sechs Lamas befinden sich mittlerweile wieder zuhause in Rheinau.

Nicole Döbeli leitet das Ressort Region Winterthur und schreibt über Polit-, Wirtschafts- und Gesellschaftsthemen. Sie hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2013 im Journalismus. Mehr Infos @NicoleDoebeli

