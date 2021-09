Sweet Home: Trauben, Feigen und Birnen – Sechs sinnliche Herbstrezepte Poulet mit Trauben oder Salsicce mit Äpfeln: So kochen Sie mit den Früchten des Herbstes. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Poulet mit Trauben

Festessen: Poulet mit Trauben, Wein und Kräutern. Foto über: What should I make for

Nicht nur Wein tut manchen Gerichten gut, sondern auch die Trauben, aus denen er gemacht wird. Versuchen Sie dieses einfache und köstliche Pouletgericht mit dem fruchtigen gewissen Etwas.

Zutaten:

1 gutes Biopoulet, vom Metzger in Portionen geschnitten

400 g blaue Trauben

Olivenöl

2 Schalotten

Rosmarin

Thymian

1 Knoblauchzehe, fein gehackt

1 Peperoncino, fein gehackt

1 EL Dijonsenf

2 dl Weisswein

1 dl Crème Fraîche

Bouillon

Salz und Pfeffer

Etwas Mehl

Zubereitung:

Reiben Sie die Pouletstücke mit Salz und Pfeffer ein und braten Sie sie in Olivenöl rundum an. Zur Seite legen. Schneiden Sie die Schalotten in Ringe und braten Sie diese in der gleichen Pfanne an. Wenn diese glasig sind, kommen der Knoblauch und der Peperoncino dazu. 1 EL gehackter Rosmarin und Thymianblättchen dazu geben. Sobald diese duften, etwas Mehl untermischen und dann mit dem Weisswein ablöschen. Anschliessend etwas Bouillon dazu giessen und den Senf untermischen. Rühren Sie die Crème fraîche ein, legen Sie die Pouletstücke zurück in die Pfanne und verteilen Sie die Traubenbeeren darauf. Nun geben Sie die Pfanne in den Backofen und garen alles bei 180 Grad ohne Deckel etwa 35 Minuten fertig.